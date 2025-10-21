Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hồi tháng 3 ở khu Songyuan, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Sáng hôm đó, bà Zhao đi chợ như thường lệ. Khi về, người phụ nữ vui vẻ kể với chồng - ông Zou - rằng mình mua được phần thịt lợn giá hời do tiểu thương ở chợ bán "hữu nghị".

Ảnh minh họa: SCMP

Tuy nhiên, phản ứng tức tối sau đó của ông Zou khiến bà Zhao bàng hoàng. Nghi ngờ vợ và người bán thịt lợn có tư tình nên bà mới được giảm giá, ông Zou "nổi trận lôi đình". Trong lúc tức giận, ông đã lấy dao, bất ngờ đâm bà Zhao, theo SCMP.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt tạm giam nghi phạm gây án.

Dù bị thương nặng, song bà Zhao đã may mắn thoát "cửa tử". Trong phiên tòa xét xử sau đó, người phụ nữ này thậm chí còn đứng ra xin giảm án cho chồng.

"Tôi và ông ấy đã lấy nhau hơn 30 năm. Trong suốt thời gian đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng luôn tốt đẹp, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nào. Tôi cũng không muốn tiến hành việc đánh giá thương tật", bà Zhao cho biết.

Theo lời người vợ, ông Zou vốn là "trụ cột kinh tế" của gia đình nên không tỏ tường việc chợ búa. Ngoài ra, cả hai vẫn còn con cháu nên "không muốn chuyện này kéo dài thêm". Bà Zhao cũng khẳng định sẽ không nhận trợ cấp thương tật.

Tòa án xác định ông Zou phạm tội “cố ý giết người”, song xét đến việc ông thành khẩn khai báo và được vợ tha thứ, tòa tuyên 10 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về hành động nhẫn tâm của người chồng, đồng thời nhận định đây là biểu hiện của sự mất kiểm soát và thiếu lý trí nghiêm trọng.