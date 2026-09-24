Tháng trước, anh nói với em việc mẹ muốn đến sống cùng vợ chồng mình, em có chút phân vân.

Sau khi bán đất, lấy hết tiền cho con trai út xây nhà, mẹ lại không hòa hợp được với vợ chú ấy. Mẹ trách chú út nhu nhược, không bảo vệ được bà trước sự cằn nhằn, lạnh nhạt của vợ.

Vì thế, mẹ muốn lên ở với anh, phần vì anh là con trai trưởng, phần vì mẹ tin sẽ có chỗ dựa bình yên lúc tuổi già.

Tuần qua, anh bàn lại với em việc đón mẹ lên phụng dưỡng. Em đồng ý, còn nói trước khi đưa mẹ lên, chúng mình cần chuẩn bị chu đáo.

Anh khen em thương chồng, biết đồng cảm, lo xa. Vậy mà lúc em nói, khi đón mẹ lên, anh phải bảo mẹ đưa cho vợ chồng mình 500 triệu từ số tiền mẹ bán đất ở quê, anh lại nổi giận.

Anh mắng em là người thực dụng, nhẫn tâm. Anh còn nói ngoài mặt thì em bằng lòng nhưng bên trong lại cố tình làm khó, khiến anh phải từ bỏ ý định báo hiếu mẹ già. Anh không cần nghe giải thích, cứ thế lái xe bỏ đi.

Em muốn khi mẹ lên ở, mình phải có một khoản để lo cho bà. Ảnh minh họa: H.N

Ai cũng biết mẹ thương chú út nên đem tất cả tiền bán đất cho chú ấy xây nhà. Mẹ không cho vợ chồng mình đồng nào với lý do mình đã có nhà, cuộc sống ổn định.

Nhưng khi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ở quê xảy ra, mẹ lại đòi lên ở với vợ chồng mình, dồn hết gánh nặng phụng dưỡng sang cho anh và em. Vậy, em đòi mẹ đưa trước tiền dưỡng già thì có gì là quá đáng?

Mẹ năm nay đã ngoài 80, như lá vàng treo trước gió. Ở quê, cuộc sống của mẹ gắn liền với mảnh vườn, rau cháo qua ngày chẳng tốn bao nhiêu. Nhưng đón mẹ lên ở cùng trên tầng thứ 18 của căn chung cư cũ này, mọi thứ sẽ rất khác.

Vài trăm triệu trích từ tiền bán đất của mẹ nghe thì to, nhưng nếu chia đều cho những năm tháng sắp tới, anh sẽ thấy nó chẳng còn to tát nữa.

Nhà mình có 3 phòng ngủ nhưng mình cũng có 2 con. Chúng đã lớn, sắp phải chia phòng ra ngủ riêng. Giờ đón mẹ lên, chúng ta phải cải tạo lại nhà hoặc phải đổi sang căn hộ rộng hơn để mẹ có không gian riêng tư.

Chưa kể mẹ ở nhà cả ngày, tiền điện, tiền nước, chi phí sinh hoạt… sẽ tăng thêm mỗi tháng. Rồi còn chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe cho mẹ nữa. Người già nay ốm mai đau là chuyện không thể tránh khỏi.

Căn bệnh xương khớp, huyết áp của mẹ đều cần đến bệnh viện điều trị. Tiền thuốc men, tiền khám…, chúng ta đều phải lo.

Đón mẹ lên đồng nghĩa với việc cuộc sống tự do của vợ chồng mình và các con cũng phải khác. Chúng ta phải thích ứng với nhịp sống mới, xoay quanh một người già hơn 80 tuổi.

Em và anh sẽ phải giảm bớt thời gian làm việc. Thậm chí chúng ta phải thay nhau về sớm lo cơm nước, giặt giũ, trò chuyện với mẹ… để bà không cảm thấy bị nhốt giữa 4 bức tường.

Khoản tiền em yêu cầu chính là quỹ an tâm để đảm bảo rằng dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra, cuộc sống của gia đình mình và của mẹ vẫn không bị gãy gánh giữa đường.

Em nghĩ mẹ cũng phải có trách nhiệm trích lại một phần tài sản để tự lo cho khoản dưỡng già của mình. Mẹ không thể dồn hết áp lực kinh tế lên vai vợ chồng mình sau khi đã cho chú út hết tiền bạc.

Em biết anh giận em vì đem tình mẫu tử đặt lên bàn để cân đo đong đếm, thực dụng.

Nhưng em thà mang tiếng thực dụng, còn hơn đến lúc mẹ lên đây rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ chồng con trai khổ sở, dằn vặt nhau vì áp lực tiền bạc. Lúc đó, việc đưa mẹ lên phụng dưỡng liệu còn có ý nghĩa gì.

Sự thực dụng của em chính là sự chuẩn bị nghiêm túc nhất, trách nhiệm nhất cho lòng hiếu thảo của anh. Em đồng ý đón mẹ, em cũng sẽ hết lòng chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình nếu anh chấp nhận nói với mẹ về điều kiện này. Nếu không, cuộc hôn nhân của chúng mình sau này có ra sao, đều là do anh cả...

Độc giả giấu tên