Gia đình chồng tôi đang chuẩn bị xây căn nhà khang trang, đẹp nhất xóm. Thế nhưng việc này không có gì đáng vui mừng hay tự hào. Bởi bố mẹ tôi xây nhà là để bù đắp, níu chân tôi sau khi con trai ông bà ngoại tình, có con với người phụ nữ khác.

Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm, có 2 con gái. Chồng tôi là con một nên sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng.

Gia đình chồng tôi khá giả. Bố mẹ chồng cho tôi quản lý cửa hàng thời trang nho nhỏ ở nhà, còn chồng tôi quản lý việc cho thuê nhà, xe ô tô.

Trước đây anh nổi tiếng hiền lành, tốt tính. Nhưng sau khi có con thứ 2, anh thay đổi tính nết. Anh từng bị tôi phát hiện có quan hệ ngoài luồng với các cô gái trẻ.

Tôi đau khổ đến mức không muốn tiếp tục sống trong gia đình này nữa.

Sau lần đó, anh hứa thay đổi, không tái phạm. Nhưng gần đây, gia đình lại phát hiện anh ngoại tình. Thậm chí cô gái kia còn đang mang thai, sắp đến ngày sinh.

Biết tin, bố mẹ chồng rất buồn, còn tôi thì hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau khổ đến mức không muốn tiếp tục sống trong gia đình này nữa.

Sau nhiều đắn đo, tôi nói với gia đình chồng là sẽ ly hôn. Vì anh sắp có con riêng, khi rời đi, tôi sẽ mang theo 2 con gái của mình.

Nghe vậy, bố mẹ chồng tôi phản đối. Ông bà ra sức can ngăn, mong tôi suy nghĩ lại.

Ông bà thay mặt con trai xin lỗi tôi. Mẹ chồng còn nói ông bà không chấp nhận người phụ nữ kia, không bao giờ để cô ấy bước chân vào gia đình này.

Tuy nhiên, vì cô ấy trót mang máu mủ của chồng tôi nên bố mẹ chồng nói không thể bỏ mặc. Ông bà mong muốn tôi chấp nhận đề nghị trích ra một số tiền lo cho người phụ nữ kia sinh nở. Còn chuyện có nhận, nuôi đứa cháu nội ấy hay không, ông bà sẽ tính sau.

Đổi lại, tôi sẽ được ông bà để lại toàn bộ tài sản hiện có. Chồng tôi nếu không cắt đứt với người phụ nữ kia thì có thể rời đi tay trắng.

Mẹ chồng giải thích bà làm vậy vì thấy có lỗi với tôi, với hai đứa cháu nội. Đây là cách ông bà bù đắp cho tôi cũng như trừng phạt con trai của mình.

Mẹ chồng tôi còn nói rằng, sau này về già, ông bà chỉ có thể trông cậy vào tôi. Vì vậy, ông bà sẽ sang tên hết tài sản cho tôi miễn là tôi không ly hôn chồng, tiếp tục gắn bó với gia đình và chăm sóc cháu nội của ông bà.

Để chứng minh cho lời nói của mình, tuần trước bố mẹ chồng tôi thông báo sẽ đập bỏ nhà cũ, xây nhà mới thật khang trang. Bố chồng còn đưa rất nhiều mẫu thiết kế nhà đẹp cho tôi xem để lựa chọn.

Hành động của bố mẹ chồng khiến tôi khó xử. Những ngày qua, tôi sống trong mệt mỏi bởi kẹt giữa việc ra đi và ở lại.

Ở lại, tôi có thể có tất cả: tài sản, sự đảm bảo cho tương lai của các con và cả sự tôn trọng từ bố mẹ chồng. Nhưng nếu như vậy, tôi sẽ phải đánh đổi lòng tự trọng, hạnh phúc, niềm vui cả phần đời còn lại.

Bởi, tôi không đủ bao dung để quên việc bị phản bội. Tôi càng không thể chấp nhận việc chồng có con với người phụ nữ khác. Hơn thế, tôi vẫn mong có được hạnh phúc thực sự chứ không phải sống như một cái xác không hồn.

Tôi nên làm gì đây?

Độc giả L.N.H.M.

