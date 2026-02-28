Tôi năm nay 30 tuổi. Đầu năm ngoái, tôi được công ty điều động về làm việc tại một tỉnh xa. Ngày nhận quyết định, tôi chỉ nghĩ đây là bước chuyển tạm thời trong sự nghiệp.

Không ngờ, chính nơi này lại cho tôi gặp em, người con gái khiến tôi lần đầu hiểu thế nào là yêu say đắm.

Cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, xinh đẹp và đầy cá tính. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong một buổi họp đối tác. Lúc ấy, tôi đã bị thu hút bởi cách em trình bày quan điểm trước nhiều người.

Từ những cuộc cà phê sau giờ làm, chúng tôi dần bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Bên cạnh cô ấy, tôi thấy tim mình rung lên như thuở đôi mươi.

Rồi chúng tôi tính chuyện lâu dài. Chúng tôi mua căn nhà nhỏ, chuẩn bị mọi thứ và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm nay.

Ảnh minh họa: P.X

Ngay lúc này, tôi đã mơ về cảnh mỗi sáng thức dậy bên vợ, cùng nhau nấu ăn, cùng đi làm, cuối tuần cùng về thăm bố mẹ ở quê. Thế nhưng, một sự việc gần đây khiến tôi rối bời, không biết phải làm sao.

Trong lúc cài giúp ứng dụng trên điện thoại của bố vợ tương lai, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn mùi mẫn từ người phụ nữ lạ gửi đến.

Tôi rất bất ngờ. Từ trước đến nay, tôi luôn thấy gia đình của bạn gái rất hạnh phúc.

Sự tò mò thúc đẩy tôi âm thầm tìm hiểu. Cuối cùng, tôi phát hiện, không chỉ bố vợ tương lai mà cả mẹ của bạn gái tôi cũng đang ngoại tình.

Cả hai vẫn sống chung, vẫn xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng. Thế nhưng phía sau màn kịch hạnh phúc giả tạo ấy, ông bà đang che giấu 2 mối quan hệ ngoài luồng.

Sự thật gây sốc này khiến tôi thực sự bối rối. Tôi không biết cô ấy có biết chuyện này hay không. Và nếu biết, vì sao cô ấy lại giấu, không nói với tôi?

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều, từ quá khứ, ước mơ, đến cả những tổn thương từng trải qua. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy chưa từng nhắc gì đến chuyện bố mẹ không hạnh phúc.

Còn nếu cô ấy không biết… tôi có nên là người nói ra sự thật hay không? Tôi sợ nếu nói ra, bạn gái sẽ đau lòng, thế giới tốt đẹp trong lòng sẽ sụp đổ. Nhưng nếu không nói, tôi cảm thấy mình như kẻ đồng lõa, che giấu điều xấu.

Sự thật ấy cũng khiến tôi có nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của mình với bạn gái. Tôi không biết có nên tiếp tục gắn bó với cô ấy hay không khi người xưa dạy "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống".

Tôi sợ một lúc nào đó, khi tình cảm vợ chồng cũ đi, cô ấy sẽ bước theo vết xe đổ của bố mẹ.

Những ngày gần đây, tôi gần như không còn tâm trí để tập trung làm việc.

Tôi cũng không đủ can đảm để coi như chưa từng biết gì. Tôi yêu cô ấy, điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng tôi cũng sợ bước vào hôn nhân với một tâm thế đầy hoài nghi.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả L.M.

