Chỉ sau chưa đầy 1 tuần sau lễ cưới xa hoa ở Sơn Tây (Trung Quốc), chồng ca sĩ Trần Tuyết Ngưng là Lý Thuỵ Tân bị nghi vấn ngoại tình khi lộ đoạn tin nhắn nhạy cảm từ cuối năm 2025 với một phụ nữ.

Trong đoạn tin nhắn, cả hai hẹn gặp nhau vào dịp Giáng sinh. Lý Thuỵ Tân yêu cầu đối phương mua thuốc tránh thai. Người phụ nữ này cũng đề nghị sớm kết thúc mối quan hệ mập mờ với anh. Tin nhắn còn kèm theo mã xác nhận đặt phòng tại một khách sạn.

Ngay trước ngày cưới của bộ đôi, người phụ nữ này còn gửi tin nhắn chất vấn anh. Lý Thụy Tân chỉ trả lời ngắn gọn bằng lời xin lỗi.

Lễ cưới của Trần Tuyết Ngưng và Lý Thuỵ Tân.

Thông tin gây xôn xao dư luận xứ Trung, đặc biệt khi Trần Tuyết Ngưng và Lý Thụy Tân công bố đăng ký kết hôn vào 22/11 - trước thời điểm trong đoạn tin nhắn. Lý Thuỵ Tân sau đó liên tiếp dính các cáo buộc như đã có con riêng, chụp ảnh cưới với bạn gái cũ 1 tháng trước hôn lễ, qua lại với người khác trước đám cưới...

Hoàn Nhan Gia Nhất (Wanyan Jiayi) - giọng ca 22 tuổi từ chương trình Sáng tạo doanh châu Á được cho là người phụ nữ trong đoạn tin nhắn.

Cụ thể, tháng 11 năm ngoái, Hoàn Nhan Gia Nhất đăng ảnh đi du lịch cùng Lý Thuỵ Tân trong khi anh đang hẹn hò. Dù cô vội vàng xóa bài đăng, hình ảnh vẫn bị lan truyền trên mạng xã hội.

Trước các cáo buộc, nữ ca sĩ đăng bài viết phủ nhận, kêu gọi khán giả lý trí hơn và hãy "hỏi đúng người".

Thí sinh cuộc thi 'Sáng tạo doanh châu Á' phủ nhận thông tin mình là 'người thứ ba'.

Lý Thụy Tân hiện cho biết đã trình báo vụ việc với cảnh sát, chia sẻ ảnh chụp cùng vợ để trấn an dư luận, kèm dòng trạng thái: "Mọi chuyện đều ổn". Anh thừa nhận có con riêng, song các mối quan hệ trong quá khứ đã kết thúc từ lâu.

Trần Tuyết Ngưng cũng đăng ảnh đi xem concert BlackPink với chồng, im lặng trước các cáo buộc.

Trần Tuyết Ngưng - 24 tuổi, là giọng ca nổi tiếng trên Douyin với các ca khúc đạt hàng chục triệu lượt nghe như: Màu xanh lá, Tiệm rượu của anh đã đóng cửa với em.

Hình ảnh mới nhất do Trần Tuyết Ngưng đăng tải.

Một trong những hit của Trần Tuyết Ngưng - "Green":

Ảnh, video: Tư liệu