Ngày 11/8, UBND TP Huế cho biết vừa ban hành Kế hoạch phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Mục tiêu của kế hoạch là phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn để trả lại hiện trạng giống nhất với thời điểm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Cận cảnh Ngai vua triều Nguyễn trước thời điểm bị xâm hại, bẻ gãy. Ảnh: ST

Yêu cầu công tác phục chế phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc bảo tàng học, dựa trên các cứ liệu khoa học và lịch sử.

Việc phục chế phải bảo tồn tối đa yếu tố gốc. Chỉ phục hồi các chi tiết theo nguyên bản trước khi bị xâm hại, tuyệt đối không sáng tạo thêm hoa văn, hoạ tiết hay làm mới hiện vật.

Các vật liệu được sử dụng phải tương thích với chất liệu gốc, đồng thời ưu tiên các kỹ thuật chế tác truyền thống. Đồng thời, việc phục chế phải do người có trình độ, kinh nghiệm và các tổ chức có chức năng phù hợp thực hiện.

Hiện vật sau khi phục hồi phải đảm bảo đã loại bỏ các nguyên nhân gây hư hại, tăng cường độ bền và giữ nguyên hình dáng, kích thước cũng như tính thẩm mỹ.

Kế hoạch của UBND TP Huế nêu rõ, quy trình phục chế sẽ được triển khai tuần tự qua 9 bước nghiêm ngặt và khoa học.

Cụ thể, quy trình bắt đầu bằng việc chuẩn bị một địa điểm phục chế theo đề xuất là phòng phục chế của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Đây là địa điểm đảm bảo các yêu cầu về an ninh và điều kiện thuận lợi cho việc phục chế hiện vật.

Quá trình phục chế, các chuyên gia sẽ tiến hành vệ sinh khoa học để làm sạch toàn bộ hiện vật cùng các mảnh vỡ, sau đó tái định vị các mảnh vỡ để tạo thành một khối thống nhất.

Bước tiếp theo, các nghệ nhân sẽ ổn định lại lớp sơn son thếp vàng cũ, phục hồi các chi tiết sơn thếp bị hư hại.

Cuối cùng, bảo vật sẽ được phủ một lớp bảo vệ đặc biệt trước khi Hội đồng chuyên môn tổ chức nghiệm thu toàn bộ công trình.

Hình ảnh tay vịn bên trái của Bảo vật quốc gia bị đối tượng Tâm bẻ gãy vào tháng 5/2025. Ảnh: CTV

Sau khi hoàn thành, bảo vật sẽ được tái trưng bày tại vị trí cũ ở điện Thái Hòa. Phương án bảo quản sau đó sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia.

UBND TP Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định nội dung kế hoạch, tham mưu thành lập Hội đồng chuyên môn để giám sát toàn bộ quá trình phục chế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ cho UBND TP và Hội đồng chuyên môn. Sau khi hoàn thành, trung tâm phải có báo cáo đầy đủ hồ sơ hiện trạng, kỹ thuật, nhật ký thi công và các tài liệu liên quan.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ trực tiếp giám sát quá trình phục chế, lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm, tay nghề cao, đồng thời lập biện pháp thi công phù hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như tin đã đưa, vào trưa ngày 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, ở phường Hương Long, TP Huế) mua vé vào cổng của Đại nội Huế để tham quan.

Lúc vào khu vực Điện Thái Hòa, Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, Tâm quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày Ngai vua triều Nguyễn, la hét và đập phá làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Công an TP Huế sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm để điều tra tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.