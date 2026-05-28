“Vinhomes luôn biết cách tiếp sinh khí cho đại đô thị”

Mỗi ngày, anh Nguyễn Hải Anh (47 tuổi, quê Thái Nguyên) đều lái xe một vòng Vinhomes Ocean Park 2-3 để quản lý chuỗi nhà hàng do mình gây dựng. Bắt đầu khai trương những thương hiệu đầu tiên từ năm 2025, hiện anh đang sở hữu 10 nhà hàng tại “phố biển” phía Đông Hà Nội, trong đó có những thương hiệu nổi tiếng như Lẩu Việt, Cơm niêu Bảo Ngọc, Long Hưng...

Từ khi chuyển tới Vinhomes Ocean Park 2-3, việc kinh doanh của anh Hải Anh phất lên trông thấy

“Việc kinh doanh của tôi khởi sắc khi chuyển tới Vinhomes Ocean Park 2-3. Vào những ngày cao điểm, chuỗi nhà hàng đón tới 600 thực khách cùng lúc. Kể cả ngày thường, khách đến ăn trưa cũng phải đặt bàn trước mới có chỗ”, anh Hải Anh chia sẻ.

Thành công không đến một cách ngẫu nhiên. Anh Hải Anh cho biết, sau khi đã bàn giao, chủ đầu tư Vinhomes vẫn tiếp tục đồng hành cùng cư dân và nhà đầu tư bằng cách chủ động tạo dòng khách cho đại đô thị. Những lễ hội văn hóa nghệ thuật, concert hoành tráng, show thực cảnh mãn nhãn hay những màn pháo hoa rực rỡ cuối tuần khiến dòng người liên tục đổ về đại đô thị phía Đông Thủ đô vui chơi, mua sắm.

Nhìn lại chặng đường hoạt động, anh Hải Anh khẳng định, nếu mặt bằng không sinh lời tốt, bản thân đã không tự tin mở rộng quy mô đến 10 nhà hàng.

“Sắp tới, khi dân cư vùng lõi Thủ đô tìm kiếm nơi an cư mới, tôi có thể sẽ mở thêm cơ sở thứ 11, 12... và tất cả đều sẽ nằm tại những dự án của Vinhomes, bởi chủ đầu tư luôn biết cách tiếp thêm sinh khí cho đại đô thị”, anh Hải Anh nói.

Dù không phải ngày cuối tuần, nhà hàng của anh Hải Anh vẫn đông nghịt

Nhà đầu tư tự tin rót vốn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Là một nhà đầu tư kỳ cựu, anh Hải Anh luôn đi theo nguyên tắc “chia trứng vào nhiều giỏ”. Đây là lý do anh dành tới 35% tài sản tích trữ trong vàng. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới.

“Vinhomes vừa triển khai chính sách hỗ trợ khách chuyển đổi vàng để mua nhà. Tôi nghĩ sau 5 năm, đa phần khách mua sẽ chọn giữ nhà”. Nhà đầu tư kỳ cựu dẫn chứng, hiện giá vàng đang liên tục biến động mạnh. Nếu mua vào hồi cuối tháng 1/2026 với mức giá 190 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư đã “tạm lỗ” khoảng 33 triệu đồng/lượng sau chưa đầy nửa năm.

Trong khi đó, bất động sản đang được hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn nhất lịch sử. Tại miền Bắc, sự xuất hiện của đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang tạo ra cú hích lớn cho thị trường đất mỏ, đặc biệt là những khu vực nằm cạnh nhà ga, như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Nhà phố resort tại Vinhomes Global Gate Hạ Long “lọt mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư

Nghiên cứu từ 110 nhà ga tại Trung Quốc đã chứng minh, những bất động sản nằm trong bán kính 2 km từ tâm nhà ga sẽ có hoạt động kinh doanh, thương mại phát triển nhất. Từ góc nhìn đó, anh Hải Anh quyết định đặt cọc 3 căn nhà phố resort tại Vịnh Bình Minh 1 - một trong những tọa độ gần ga tàu nhất tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Đồng thời, đây cũng là vị trí có tầm nhìn chiêm ngưỡng vịnh di sản đẹp bậc nhất siêu đô thị.

“Tôi hy vọng sẽ mở nhà hàng hải sản đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Lần đầu tư này tôi rất tự tin vì doanh thu ngành F&B tại các điểm du lịch thường cao hơn đáng kể so với các khu vực thông thường. Hạ Long còn thường xuyên đón khách Tây, mức chi tiêu của họ lại càng cao”, anh Hải Anh bình luận.

Khi nhìn vào sự phát triển của Ocean City, nhà đầu tư này càng chắc chắn về khả năng sinh lời tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Đại đô thị phía Đông Hà Nội chỉ cần chuỗi công viên nước và các tuyến phố đi bộ đã đủ sức tạo nên lực hút khổng lồ. Thậm chí, vào những ngày tổ chức concert, nơi đây còn đón tới 130.000 lượt khách, giúp các nhà hàng “ăn nên làm ra” trông thấy.

“Tầm vóc của Vinhomes Global Gate Hạ Long còn lớn hơn rất nhiều. Siêu đô thị này sở hữu hàng loạt tiện ích kỷ lục, như công viên thủy cung, công viên câu cá rừng ngập mặn và sân khấu ngoài trời view biển lớn nhất thế giới. Khi cộng hưởng với sức hút sẵn có của kỳ quan di sản vịnh Hạ Long, tiềm năng kinh doanh còn lớn hơn gấp bội”, anh Hải Anh tự tin.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch tài sản. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

(Nguồn: Vinhomes)