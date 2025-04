Theo Strait Times, Super Hi International, chủ chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao, ghi nhận khoản lỗ ròng 11,6 triệu USD trong quý IV/2024, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng 23,3 triệu USD, mặc dù doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên 208,8 triệu USD.

Super Hi cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm do khoản lỗ ngoại hối ròng 40,4 triệu USD, phát sinh từ việc mất giá của các loại tiền tệ địa phương so với USD. Công ty bù đắp một phần doanh thu nhờ mở rộng chuỗi nhà hàng, tìm mọi cách để tăng lượng khách hàng tới ăn lẩu và tỷ lệ đặt bàn cũng như hiệu quả kinh doanh.

Năm 2024, chủ chuỗi nhà hàng Haidilao ghi nhận lợi nhuận giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 21,4 triệu USD. Trong khi đó, doanh thu tăng 13,4% lên 778,3 triệu USD.

Chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc Haidilao. Ảnh: IPP

Yang Lijuan, Giám đốc điều hành của Super Hi, cho hay tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi nhà hàng Haidilao và tối ưu hóa cách bố trí cửa hàng, tăng cường chiến lược đa dạng hóa các dịch vụ kinh doanh và mở rộng tập khách hàng.

Tính đến ngày 31/12/2024, Super Hi đã vận hành 122 cửa hàng Haidilao bên ngoài Trung Quốc. Chuỗi nhà hàng này thu hút 30 triệu lượt khách vào năm ngoái. Tại Trung Quốc, Haidilao có khoảng 1.300 cửa hàng.

Super Hi International có trụ sở chính tại Singapore. Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong và NASDAQ (Mỹ).

Trong khi đó, theo báo cáo thường niên của Jollibee Foods Corporation (JFC) vừa được công bố, tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý IV/2024 giảm 4,8%, xuống còn 33,1 triệu USD do chịu phần lỗ của một số liên doanh. Nguyên nhân do trả một phần khoản đầu tư vào quỹ trái phiếu của Jollibee Worldwide Pte. Ltd. để mua lại Compose Coffee.

Ernesto Tanmantiong, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Jollibee, chia sẻ, tập đoàn đạt được 6,76 tỷ USD doanh số bán hàng trên toàn hệ thống, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Một số chuỗi cửa hàng tại các nước ghi nhận doanh số tăng, như Việt Nam là 16,8%, Bắc Mỹ là 8,1% và Trung Quốc (Hong Kong và Ma Cao) là 13,2%.

Tính đến cuối tháng 12/2024, chuỗi các cửa hàng của Tập đoàn Jollibee đã tăng 41,8%, lên 9.766 cửa hàng. Trong đó, có 3.382 cửa hàng tại Philippines, 580 cửa hàng tại Trung Quốc, 850 cửa hàng Highlands Coffee chủ yếu ở Việt Nam, 2.629 cửa hàng Compose Coffee tại Hàn Quốc,...

Sau khi hoàn tất việc mua lại Compose Coffee vào tháng 8/2024, thương hiệu này đã mở rộng mạnh mẽ lên hơn 5.000 cửa hàng, trong đó khoảng 78% là nhượng quyền.

Jollibee Foods Corporation được thành lập năm 1978 tại Quezon, Philippines, bởi Tony Tan Caktiong. Tập đoàn này đang vận hành nhiều chuỗi nhà hàng F&B như gà rán Jollibee, chuỗi nhà hàng món ăn Trung Quốc Chowking, chuỗi nhà hàng pizza và mỳ Ý Greenwich Pizza, chuỗi cửa hàng bánh ngọt và bánh kem Red Ribbon, chuỗi nhà hàng đồ nướng Mang Inasal, chuỗi nhà hàng Hamburger Smashburger và chuỗi cửa hàng cà phê Highlands Coffee.