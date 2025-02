Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Đồng thời, cuộc thi nhằm giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Theo đại diện ban tổ chức, với chủ đề năm nay, học sinh được hóa thân thành đại dương để nêu lên những vấn đề mình đang phải đối mặt, trong đó nổi bật nhất là ô nhiễm môi trường biển.

Các em có thể vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo không giới hạn để trò chuyện, tâm sự, nhắc nhở mọi người về vai trò của đại dương cũng như chia sẻ những giải pháp, hành động cụ thể để bảo vệ đại dương, biển và hệ sinh thái biển; thể hiện trách nhiệm của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá: “Chủ đề của cuộc thi viết thư UPU thường đề cập đến những vấn đề lớn lao. Chủ đề của cuộc thi năm nay rất hay, ý nghĩa. Đây là chủ đề tôi thích nhất trong 10 năm qua”.

Theo nhà thơ, đây là một chủ đề mở, khơi gợi tư duy sáng tạo, cảm xúc với mỗi học sinh. Ban giám khảo cuộc thi là những nhà văn, nhà báo có nhiều kinh nghiệm, sẽ phát hiện, ủng hộ những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Ông cũng lưu ý, học sinh cần lựa chọn khi hoá thân thành đại dương sẽ gửi bức thư này đến ai.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương cũng cho biết, là một thành viên tích cực của Liên minh Bưu chính thế giới, Việt Nam đã luôn tích cực tham gia các hoạt động do UPU tổ chức, trong đó có cuộc thi viết thư UPU, một hoạt động ý nghĩa, gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Các chủ đề của cuộc thi viết thư UPU đều là những chủ đề gắn với các vấn đề lớn, có những chủ đề nằm trong trong chương trình nghị sự của Liên hợp quốc. Trong hơn 30 năm tham gia cuộc thi, học sinh Việt Nam đã đạt nhiều giải quốc tế. Việc hưởng ứng và tham gia tích cực của Việt Nam được UPU và 192 quốc gia thành viên UPU đánh giá rất cao.

Lê Anh