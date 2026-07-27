Xu hướng đầu tư thay đổi khi thị trường bước vào giai đoạn phân hóa

Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển mới với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn, nguồn cung gia tăng trong khi biên độ tăng giá không còn mạnh như trước, khiến chiến lược đầu tư "mua để chờ tăng giá" dần mất sức hấp dẫn.

Bất động sản tạo dòng tiền ngày càng được ưu tiên. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư ngày càng thận trọng khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh vị trí, tính khan hiếm và dư địa tăng giá, khả năng tạo dòng tiền từ khai thác thực trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định đầu tư. Xu hướng này càng rõ nét tại các trung tâm công nghiệp khi dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh.

Đến nửa đầu năm 2026, Bắc Ninh sau sáp nhập đã thu hút đông đảo chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài sinh sống, làm việc. Giá trị của bất động sản vì thế không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá mà còn ở khả năng khai thác hiệu quả, tạo nguồn thu bền vững.

Nguồn cầu thực mở ra dư địa khai thác cho bất động sản hạng sang

Trong bối cảnh xu hướng đầu tư chuyển dịch sang dòng tiền, những dự án tại các trung tâm công nghiệp với nhu cầu lưu trú thực và ổn định đang trở thành điểm sáng của thị trường. Các địa phương phát triển công nghiệp thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lao động chất lượng cao làm việc dài hạn, tạo nên nhu cầu lưu trú chất lượng.

So với những sản phẩm chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá, bất động sản hạng sang tại khu vực có nguồn cầu thực có lợi thế nhờ khả năng khai thác ngay khi vận hành. Dòng khách ổn định không chỉ tối ưu công suất khai thác mà còn tạo nguồn thu bền vững.

Nhu cầu lưu trú chất lượng tạo lợi thế cho bất động sản. Ảnh phối cảnh

Bắc Ninh - sau khi sáp nhập địa giới hành chính và mở rộng không gian phát triển - tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp của miền Bắc. Hệ thống khu công nghiệp cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế thúc đẩy nhu cầu lưu trú chất lượng, mở ra dư địa cho phân khúc căn hộ cao cấp có khả năng khai thác vận hành.

The Parc One hoàn thiện giá trị bằng chiến lược vận hành dài hạn

Đón đầu xu hướng phát triển bất động sản hạng sang, dự án The Parc One được kiến tạo với không gian sống đẳng cấp và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm. Bên cạnh giá trị an cư, dự án còn hứa hẹn gia tăng giá trị tài sản thông qua khả năng khai thác hiệu quả, góp phần kiến tạo cuộc sống thịnh vượng cho chủ sở hữu. Đồng hành cùng dự án là Mandala Hospitality Group - đơn vị giàu kinh nghiệm vận hành hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, với tỷ lệ lấp đầy đạt 86,76% tại Mandala Hotel & Spa Bắc Ninh và 82,4% tại Mandala Hotel & Suites Bắc Giang, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, tối ưu hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

The Parc One kiến tạo giá trị từ chiến lược vận hành dài hạn. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, chủ đầu tư đang dự kiến chính sách đồng hành vận hành tại The Parc One, với khả năng mang đến dòng tiền 6,0%/năm trong 15 năm cho khách hàng và nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên tài sản tạo dòng tiền, đây là lợi thế nổi bật của dự án. Bên cạnh đó, vị trí trung tâm Bắc Giang, hệ tiện ích Well Club 360 và không gian sống được đầu tư bài bản góp phần gia tăng sức hút với khách lưu trú cao cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và giá trị bất động sản.

Trong chu kỳ mới của thị trường, những dự án vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa được vận hành chuyên nghiệp sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh. The Parc One vì thế không chỉ là lựa chọn an cư mà còn được kỳ vọng là lời giải cho bài toán đầu tư hướng tới dòng tiền bền vững.

Thông tin liên hệ: Dự án căn hộ cao cấp The Parc One Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh Hotline: 0868 689 606 Website: https://theparcone.com.vn Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888 Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO: 098 316 9908 Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368 Liên minh Bất động sản Bắc Giang Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản DK Land: 032 777 7555 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268 Công ty Cổ phần Địa Ốc Landmass: 098 545 2122

Phương Dung