Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) vừa phát đi thông báo đấu giá quyền sử dụng đối với 20 lô đất tại xã Đô Lương. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ các lô đất này đạt hơn 85,8 tỷ đồng.

Theo thông báo, khu đất đấu giá có tổng diện tích hơn 4.000m2, thuộc các khu quy hoạch bao gồm: Đồng Màu, Đồng Màu 1, Đồng Màu 2, Mạ Phú 1, Mạ Phú 2 và vùng Bộng Cống Mùi Bạc.

Các lô đất có diện tích dao động từ 154m2 đến 268m2. Mức giá khởi điểm được đưa ra từ 1,86 tỷ đồng đến gần 8,5 tỷ đồng/lô.

Vùng quy hoạch Đồng Màu tại xã Đô Lương. Ảnh: T.T

Trong đó, lô đất số 01 tại vùng Bộng Cống Mùi Bạc có diện tích 235,5m2, sở hữu mức giá khởi điểm gần 8,5 tỷ đồng, tương đương 36 triệu đồng/m2.

Để tham gia đấu giá lô đất này, khách hàng phải nộp tiền đặt trước từ 500 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng. Việc áp dụng mức tiền đặt trước trên cũng giúp sàng lọc ngay từ đầu các hồ sơ ảo, đảm bảo tính chất thực của phiên đấu giá.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 20/7/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An hoặc UBND xã Đô Lương.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đất đưa ra đấu giá đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: T.T

Ghi nhận thực tế cho thấy, các lô đất trên đều nằm ở vị trí đắc địa, gần trụ sở UBND xã, hệ thống trường học, bệnh viện và cận kề hai tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 7 và 15.