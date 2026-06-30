Đặt lịch online, thanh toán không tiền mặt, hồ sơ điện tử - chuyển đổi số y tế đã đi được một chặng dài. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải in giấy, ký tay, scan rồi nộp lại. Tại các bệnh viện đông bệnh nhân, quy trình này không chỉ gây mất thời gian mà còn tạo áp lực lên bộ phận tiếp đón và tiềm ẩn rủi ro thất lạc hồ sơ, khó truy vết trách nhiệm.

Áp lực càng rõ khi Quyết định 586/QĐ-BYT năm 2026 yêu cầu 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử trước 31/12/2026 và bỏ bệnh án giấy từ 1/1/2027. Nếu khâu ký xác nhận không được số hóa, toàn bộ quy trình có nguy cơ quay lại điểm xuất phát.

Bệnh viện Chợ Rẫy: 2 triệu lượt ký số cho bài toán quy mô lớn

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối với lượng bệnh nhân khổng lồ, nơi hàng nghìn hồ sơ phát sinh mỗi ngày. CMC Cyber Security và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký hợp đồng triển khai dịch vụ ký số qua VNeID với quy mô 2 triệu lượt ký - con số khẳng định đây là triển khai vận hành thực tế, không còn là giai đoạn thử nghiệm.

Bệnh nhân tại Chợ Rẫy có thể ký giấy tờ ngay trên VNeID bằng chữ ký số của CMC Cyber Security

Giải pháp cho phép người bệnh ký trực tiếp trên nền tảng VNeID mà không cần cài thêm ứng dụng. Khi tích hợp vào quy trình khám chữa bệnh điện tử, hình thức ký số này không chỉ giúp xác thực người dùng nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm giá trị pháp lý, mà còn góp phần giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý biểu mẫu, hạn chế thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả lưu trữ hồ sơ điện tử. Đây được xem là bước đi phù hợp để các bệnh viện hoàn thiện quy trình số hóa ở quy mô lớn, hướng tới mô hình vận hành tinh gọn, an toàn và bền vững hơn.

Hệ thống Y tế Thu Cúc: ký số linh hoạt nâng cao trải nghiệm cho người bệnh

Nếu Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ra bài toán về quy mô, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI lại đưa ra bài toán về trải nghiệm - đặc trưng của khối bệnh viện tư nhân. CMC Cyber Security đã triển khai song song hai phương thức: ký số qua VNeID và ký số qua căn cước công dân gắn chip, người bệnh chỉ cần đặt thẻ lên thiết bị đọc tại quầy, không cần cài ứng dụng hay tạo tài khoản mới.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc áp dụng ký số qua VNeID và CCCD gắn chip, giúp người bệnh xác nhận hồ sơ nhanh tại quầy

Sau giai đoạn đầu triển khai, thời gian ký xác nhận trên các biểu mẫu số hóa giảm khoảng 50%, hơn 85% người bệnh hoàn tất thao tác ngay từ lần hướng dẫn đầu tiên. Lượng giấy in và hồ sơ cần scan lại cũng giảm khoảng 40%.

Theo ông Trần Mạnh Hiển, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Thu Cúc, bệnh viện không tìm kiếm một công cụ ký số đơn lẻ mà cần giải pháp có khả năng tích hợp vào vận hành thực tế, giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao năng suất và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Năng lực triển khai giải pháp Chữ ký số cho bệnh viện của CMC Cyber Security

Điểm chung tại cả hai bệnh viện là chữ ký số được tích hợp trực tiếp vào quy trình vận hành, thay vì triển khai như một công cụ riêng lẻ. Đây cũng là định hướng của CMC Cyber Security với năng lực tư vấn, tích hợp hệ thống, bảo mật dữ liệu và đảm bảo pháp lý.

CMC CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số của CMC Cyber Security, đã được Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) cho phép kết nối chính thức với hệ thống VNeID, góp phần mở rộng các phương thức ký số thuận tiện cho người dân trong giao dịch số.

Ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC kiêm Tổng Giám đốc CMC Cyber Security

Theo ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Cyber Security: “Trong y tế, mỗi chữ ký gắn với trách nhiệm pháp lý, dữ liệu điều trị và niềm tin của người bệnh. Vì vậy, chữ ký số không thể chỉ là một công cụ kỹ thuật. CMC Cyber Security cam kết đồng hành cùng các bệnh viện để đưa chữ ký số vào đúng quy trình vận hành - an toàn, hợp pháp, dễ dùng và đủ khả năng mở rộng”.

Đối với bệnh viện, chữ ký số giúp giảm chi phí giấy tờ, hạn chế thất lạc hồ sơ, tăng năng suất tiếp đón, nâng cao truy vết trách nhiệm pháp lý và sẵn sàng cho bệnh án điện tử. Nếu không số hóa khâu ký xác nhận, quy trình có thể quay lại giấy, làm gián đoạn vận hành bệnh án điện tử.

Do đó, bệnh viện cần rà soát các biểu mẫu còn ký giấy, ưu tiên các quy trình cần số hóa và lựa chọn giải pháp chữ ký số phù hợp như VNeID, CCCD gắn chip hoặc tích hợp trực tiếp với HIS/EMR.

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Bích Đào