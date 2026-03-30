Quảng Trị:

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ thú y vào năm 2009, anh Trần Thanh Ngọc (SN 1979), ở thôn Đồn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, lần lượt trải qua nhiều công việc khác nhau, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp nước ngoài và công ty thức ăn chăn nuôi.

Trong quá trình đó, anh có cơ hội đi nhiều địa phương để hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nhận thấy tiềm năng lớn từ nông nghiệp, đặc biệt là con giống bản địa, anh dần ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp và quyết định rẽ hướng, tập trung phát triển mô hình chăn nuôi gà giống ngay tại quê nhà.

Nhận thấy tiềm năng của giống gà kiến bản địa, anh tập trung nghiên cứu, chọn lọc và tự lai tạo giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường. Ảnh: Hải Sâm

Khởi nghiệp từ năm 2010 với quy mô nhỏ lẻ khoảng 1.000 con gà thịt nuôi tại gia đình, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, áp dụng kiến thức chuyên môn vào quy trình chăm sóc và phòng bệnh. Nhận thấy tiềm năng của giống gà kiến bản địa, anh tập trung nghiên cứu, chọn lọc và tự lai tạo giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường.

Năm 2012, anh mạnh dạn thuê đất, đầu tư gần 300 triệu đồng xây dựng trang trại, hệ thống chuồng trại và lò ấp trứng. Ban đầu, mỗi ngày trang trại cho khoảng 400 quả trứng, tương đương hơn 10.000 con gà giống mỗi tháng. Với giá bán khoảng 12.000 đồng/con, mô hình mang lại doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận gần 400 triệu đồng.

Một trong những chuồng nuôi gà bố mẹ. Ảnh: Hải Sâm

“Bằng kiến thức đã học cùng với sự kiên trì, tôi tự lai tạo giống dựa trên nền gà kiến bản địa. Giống gà này khi nuôi thương phẩm cho chất lượng thịt dai, thơm, ngọt đặc trưng nên giá bán luôn cao hơn”, anh Ngọc chia sẻ.

Sau nhiều năm vừa làm việc, vừa phát triển trang trại, đến năm 2017, khi đang làm cho một doanh nghiệp với mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng, anh đã quyết định nghỉ việc để tập trung toàn bộ cho mô hình nông nghiệp.

Trứng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ảnh: Hải Sâm

Là một trong những người tiên phong sản xuất gà giống tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, anh Ngọc cho biết: “Trước đây, con giống chủ yếu nhập từ miền Bắc, quá trình vận chuyển xa khiến tỷ lệ hao hụt cao. Nhận thấy bất cập này, tôi quyết tâm tự sản xuất con giống tại chỗ để chủ động nguồn cung”.

Hơn 15 năm phát triển, đến nay trang trại của anh đã được đầu tư gần 8 tỷ đồng, với hệ thống chuồng trại khép kín, máy ấp hiện đại trên diện tích gần 1ha. Quy mô đàn gồm khoảng 9.000 con gà đẻ và 6.000 con hậu bị.

Gà con sau khi nở được tiêm phòng 4 loại bệnh ngay từ 1 ngày tuổi. Ảnh: Hải Sâm

Mỗi tháng, trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 60.000 con gà giống, giá trung bình 13.000 đồng/con, mang lại doanh thu gần 9 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đồng.

Để đảm bảo chất lượng, quy trình phòng bệnh được thực hiện nghiêm ngặt từ đàn bố mẹ đến gà con. Gà bố mẹ được tiêm đầy đủ vắc xin, trứng được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đưa vào ấp. Gà con sau khi nở được tiêm phòng 4 loại bệnh ngay từ 1 ngày tuổi trước khi xuất bán, giúp tỷ lệ nuôi sống đạt tới 90%.

Giống gà kiến lai tạo của anh có trọng lượng xuất chuồng khoảng 1,6kg sau 4 tháng nuôi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Hải Sâm

Giống gà kiến lai tạo của anh có trọng lượng xuất chuồng khoảng 1,6kg sau 4 tháng nuôi, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Dù đạt doanh thu gần 9 tỷ đồng mỗi năm, anh Ngọc cho biết làm nông nghiệp không hề dễ dàng. Chi phí lớn cho thức ăn, điện và vắc xin, trong đó riêng tiền vắc xin có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, tiền điện hơn 600 triệu đồng.

“Làm nông nghiệp lợi nhuận không cao, lại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn, thậm chí mất tiền tỷ do dịch bệnh”, anh nói.

Tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương với thu nhập từ 8–9 triệu đồng/ tháng. Ảnh: Hải Sâm

Hiện trang trại tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương với thu nhập từ 8–9 triệu đồng/tháng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Đại diện Hội Nông dân xã Trường Ninh cho biết, mô hình chăn nuôi gà giống của anh Trần Thanh Ngọc là một trong những điển hình sản xuất hiệu quả tại địa phương. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, mô hình còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời cung cấp nguồn con giống chất lượng cho người chăn nuôi trong và ngoài tỉnh.

“Chúng tôi đánh giá cao việc anh Ngọc chủ động nghiên cứu, lai tạo giống gà bản địa phù hợp với điều kiện địa phương. Đây là hướng đi bền vững, cần được nhân rộng trong thời gian tới”, vị này chia sẻ.