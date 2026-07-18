Những ngày gần đây, hình ảnh ông Vạn Thụ Phong, 67 tuổi, bán mì gạo xào tại thị trấn Tây Độ, huyện Hành Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Người đàn ông với dáng lưng còng, vừa đảo chảo vừa nhún nhảy được cư dân mạng trìu mến gọi là "ông cụ xào mì nhún chân", trang QQ đưa tin.

Điều khiến nhiều người xúc động là phía sau những động tác tưởng như vui nhộn ấy lại là câu chuyện mưu sinh đầy nhọc nhằn. Do nhiều năm cúi người bán hàng, ông mắc chứng đau lưng mãn tính, cột sống bị gù nặng, không thể đứng thẳng để đảo chảo. Những bước chân nhún liên tục chính là cách giúp ông lấy lực khi xào mì.

Sau khi nổi tiếng, quầy hàng nhỏ của ông nhanh chóng trở thành điểm đến của đông đảo du khách. Mỗi chiều, hàng trăm người từ nhiều địa phương đổ về xếp hàng, chen kín khu chợ đêm chỉ để mua một suất mì gạo và tận mắt chứng kiến người đàn ông 67 tuổi miệt mài bên bếp lửa.

Người đàn ông bán mì xào nổi tiếng trên mạng, thực khách xa gần xếp hàng đông đúc đến ủng hộ. Ảnh: QQ

Theo ghi nhận của truyền thông xứ Trung, dù chính quyền đã lắp đặt nhiều quạt công nghiệp và thiết bị làm mát, khu vực sát bếp vẫn có nhiệt độ gần 41 độ C. Trong cái nóng hầm hập, ông Vạn Thụ Phong gần như không ngẩng đầu nhìn đám đông mà chỉ tập trung đảo từng chảo mì, thỉnh thoảng dùng khăn lau mồ hôi trên trán.

Sau gần 1 giờ làm việc liên tục, người thân và nhân viên nhiều lần khuyên ông nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh khoảng 1-2 phút.

Điều khiến nhiều người cảm động là dù đang nghỉ, ánh mắt ông vẫn dõi theo từng động tác của người vợ đang thay mình đứng bếp. Ông liên tục quan sát ngọn lửa, lượng gia vị và từng thao tác đảo chảo, vẻ mặt đầy lo lắng vì sợ món ăn không đạt chất lượng.

Chiếc áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng ông vẫn không thể ngồi yên. Chưa kịp lấy lại sức, ông lại chống tay đứng dậy, bước nhanh về phía bếp, nhận chiếc xẻng từ tay vợ rồi tiếp tục xào mì gạo.

Khi được hỏi có thấy mệt hay không, ông chỉ cười hiền và đáp: "Tôi không mệt. Tôi quen lao động rồi, còn nhiều sức lắm". Ông cũng khẳng định mình không bán hàng chỉ vì mục đích kiếm tiền.

"Tôi không làm vì tiền. Tôi thấy vui khi làm việc này. Có nhiều học sinh đến bảo mì của tôi ngon. Chừng nào mọi người còn thấy ngon thì tôi còn xào, khi nào không ngon nữa thì tôi nghỉ", ông chia sẻ.

Sự nổi tiếng bất ngờ của ông cũng kéo theo lượng khách tăng đột biến, khiến chính quyền địa phương phải nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn.

Quầy hàng được di dời sang khu vực rộng hơn, lắp đặt hàng rào sắt để phân luồng người xếp hàng. Cảnh sát giao thông, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng tình nguyện viên được bố trí túc trực nhằm tránh tình trạng chen lấn. Địa phương cũng mở các bãi đỗ xe miễn phí, bố trí điểm y tế, lắp thêm quạt làm mát và tăng cường công tác vệ sinh.

Bên cạnh đó, huyện Hành Dương còn phát động chương trình kích cầu du lịch với nhiều ưu đãi như ăn mì miễn phí, lưu trú miễn phí 1 đêm và miễn phí tham quan tại một số điểm du lịch dành cho du khách ngoài địa phương.

Nhiều quán ăn và doanh nghiệp sản xuất mì gạo cũng tham gia chương trình, mở thêm các quầy phát mì miễn phí nhằm giảm áp lực cho quầy hàng của ông Vạn Thụ Phong.

Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động không phải những bước chân nhún nhảy khi xào mì, mà là nghị lực của một người lao động đã gần 70 tuổi vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày.