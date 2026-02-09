Ngày 3/2, tại trụ sở đội Cảnh sát hình sự công an quận Nguyệt Hồ (Trung Quốc), người đàn ông trung niên tên Từ Tuấn Mẫn run run bước vào hội trường.

Phía bên kia, cha mẹ ruột đã đợi sẵn từ sớm, tay nắm chặt bức ảnh cũ đã ngả màu thời gian. Khi ánh mắt chạm nhau, mọi khoảng cách của 36 năm xa cách như tan biến. Cả gia đình òa khóc, ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc, thông tin từ QQ.

Giây phút đoàn tụ xúc động của gia đình. Ảnh: QQ

Theo hồ sơ của cảnh sát, năm 1989, khi mới 5 tuổi, Từ Tuấn Mẫn mất tích khi đang chơi trước cửa quán ăn nhỏ của gia đình nằm cạnh chợ Hạnh Viên. Chỉ vài phút sơ ý của người lớn, cậu bé biến mất giữa dòng người tấp nập. Gia đình, hàng xóm và người dân quanh chợ đã tìm kiếm khắp nơi, gọi đến khản giọng nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Từ ngày đó, quán ăn đóng cửa. Cuộc sống của vợ chồng ông Từ bước sang một trang khác - trang của những chuyến đi không hẹn ngày về. Họ đăng báo, dán thông báo tìm người, treo thưởng, lặn lội khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Sợ rằng con trai có ngày trở về mà không tìm được nhà, họ mua lại căn nhà từng thuê, giữ nguyên địa chỉ suốt hàng chục năm, chỉ mong "con còn nhớ lối về".

Suốt hơn 30 năm, dù đã nhiều lần rơi vào bế tắc nhưng hy vọng trong họ chưa từng tắt. Mẫu máu của hai vợ chồng được thu thập, lưu trữ và cập nhật nhiều lần trong cơ sở dữ liệu ADN. Mỗi khi nghe tin công an phá được một vụ tìm thân nhân tương tự, họ lại vội vã đến hỏi: "Có tin tức gì về con tôi không?".

Việc người con trai bị mất tích đã khiến gia đình suy sụp. Ảnh: QQ

Bước ngoặt chỉ đến vào đầu năm 2026, khi lực lượng công an tiến hành rà soát diện rộng các hồ sơ trẻ em mất tích.

Tại Phúc Kiến, thông tin của một người đàn ông ngoài 40 tuổi được phát hiện có nhiều điểm trùng khớp với hồ sơ của Từ Tuấn Mẫn. Đặc biệt người này có vết bớt hình lưỡi liềm ở cánh tay phải - chi tiết mà người mẹ đã ghi nhớ suốt 36 năm.

Kết quả giám định ADN sau đó xác nhận quan hệ huyết thống. Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, vợ chồng ông Từ đang chuẩn bị hành lý để tiếp tục chuyến tìm con. Tin vui khiến họ sững sờ, rồi òa khóc như trút bỏ sự chờ đợi suốt bao năm.

Về phía Từ Tuấn Mẫn, anh nói đã sớm biết mình là con nuôi, nhưng chưa từng dám hy vọng có ngày tìm được cha mẹ ruột. "Có lúc tôi nghĩ mình như người không có nguồn cội", anh nói. Khi nhận điện thoại từ cảnh sát, anh thậm chí còn nghi ngờ đó là cuộc gọi lừa đảo.

Giờ đây, khi đã có gia đình riêng và con trai 13 tuổi, Từ Tuấn Mẫn xúc động chia sẻ: "Tôi biết ơn cha mẹ ruột vì mấy chục năm chưa từng bỏ cuộc, biết ơn cha mẹ nuôi đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Từ nay, cả hai bên đều là cha mẹ của tôi, tôi sẽ tận tâm hiếu thảo, bù đắp những năm tháng đã mất".

Cuộc đoàn tụ sau 36 năm không chỉ là cái kết trọn vẹn cho một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở đầy xúc động. Ở đâu đó, vẫn có những người cha, người mẹ chưa bao giờ ngừng chờ đợi con trở về.