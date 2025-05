Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 23 bị can về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm) bị cho là đã đưa hối lộ 71 tỷ đồng cho nhiều cán bộ ở các cơ sở khám chữa bệnh để được tạo điều kiện trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc.

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện nên khó khăn trong việc điều tra, xử lý.

Ngoài 23 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan ANĐT còn xem xét hành vi của một số cá nhân liên quan. Trong đó, có 13 cá nhân thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế.

Các cá nhân này đã nhận tiền từ Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc, nhưng việc nhận tiền này do phía Công ty Dược Sơn Lâm chủ động, tự nguyện bồi dưỡng, ủng hộ bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh hoặc nhân dịp lễ, tết.

Họ không có yêu cầu, đòi hỏi, thỏa thuận từ trước. Sau khi nhận tiền, nhiều cá nhân sử dụng để chi mua sắm trang thiết bị y tế, chi các hoạt động chung của bệnh viện, làm từ thiện mà không sử dụng chi tiêu cá nhân nên CQĐT cho rằng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 13 cá nhân trên.

Bị can Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm

Theo CQĐT, một số người là nhân viên, người thân của các bị can nhận hối lộ đã sử dụng tài khoản ngân hàng, nhận tiền mặt từ Công ty Dược Sơn Lâm, sau đó chuyển lại cho các bị can. Tuy được nhờ nhận tiền hối lộ nhưng họ không biết về mục đích, nguồn gốc số tiền đã nhận, không được hưởng lợi cá nhân. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Lời khai đưa tiền “hoa hồng”

Trong quá trình làm việc với CQĐT, ông Phạm Văn Cách và 2 bị can khác khai phải đưa tiền ''hoa hồng'' cho 97 cá nhân ở nhiều bệnh viện, trung tâm y tế.

Tuy nhiên, theo CQĐT, chỉ có lời khai của 3 bị can trên mà không có tài liệu chứng cứ nào khác. Quá trình điều tra cũng không phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 97 cá nhân này.

Bị can Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty Dược LanQ) và 2 bị can khác khai đã đưa 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Thế Thịnh (Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế) để nhờ ông Thịnh ký văn bản tạo điều kiện cho Công ty LanQ được tự tổ chức đấu thầu năm 2019. Tuy nhiên, ông Thịnh không thừa nhận.

Do ngoài lời khai trên không còn chứng cứ nào khác và việc Cục Quản lý Y Dược cổ truyền có văn bản theo đề nghị của Công ty LanQ cũng không trái quy định, nên CQĐT thấy không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thịnh.

Ngoài ra, một số nhân viên của Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty Dược LanQ thực hiện một số hành vi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, CQĐT đánh giá họ chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không biết về các thỏa thuận, mục đích của người đứng đầu nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.