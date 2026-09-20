Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Khu vực ngập nước, nơi nam sinh trường Đại học Mỏ - Địa gặp nạn. Ảnh: L.D.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi báo chí phản ánh tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi trời mưa, tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này chưa được khắc phục.

Chủ tịch UBND TP giao phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

Nơi phát hiện thi thể nam sinh viên cách vị trí gặp nạn hơn 1km. Ảnh: Tiến Dũng

Cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm; đồng thời thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tồn tại. Phường Đông Ngạc phải báo cáo kết quả thực hiện với UBND TP trong ngày hôm nay (20/9).

Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Khoảng 10h ngày 17/9, người dân phát hiện xe máy của một nam sinh viên nằm trên miệng cống ở phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, nhưng không thấy chủ xe. Lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trong hệ thống cống và khu vực giáp sông Nhuệ. Trưa 18/9, thi thể nam sinh được tìm thấy tại miệng cống thoát ra sông Nhuệ, cách vị trí gặp nạn hơn 1km.