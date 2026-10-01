Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy.

Sáng 1/10, TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), chí sĩ yêu nước tiêu biểu, nhà lãnh đạo uy tín, hết lòng vì nước, vì dân.

Tham dự lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát huy những giá trị cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, đây là dịp tưởng nhớ, tri ân cuộc đời và những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương, đất nước; đồng thời suy ngẫm về những giá trị mà cụ để lại như lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng canh tân và một cuộc đời tận tâm phụng sự nhân dân, Tổ quốc.

Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo ông Quang, cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Quảng giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, trung dũng, kiên cường. Những giá trị trong di sản của cụ vẫn còn nguyên sức sống và gợi mở nhiều bài học trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Đó là lòng yêu nước, khí tiết và ý chí tự lực, tự cường; tinh thần hiếu học, tư duy độc lập, khát vọng canh tân; tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phụng sự nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Quang, bài học này có ý nghĩa đặc biệt với Đà Nẵng hôm nay. Trong không gian phát triển mới, Quảng Nam và Đà Nẵng không chỉ gặp nhau ở địa giới hành chính mà còn là sự hội tụ của một không gian lịch sử, văn hóa và con người gắn bó qua nhiều thế hệ.

“Địa giới có thể thay đổi, không gian phát triển có thể mở rộng, nhưng mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất xứ Quảng vẫn là một dòng chảy liên tục”, ông Quang nói.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân cách lớn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20; hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Trên hết, theo Chủ tịch Quốc hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng đất nước đang đẩy mạnh phát triển, hội nhập quốc tế, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia.

“Trong bối cảnh đó, chúng ta càng cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị; cần tiếp tục kế thừa và phát huy.

Kế thừa tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chúng ta cần tiếp tục khơi dậy trí tuệ, ý chí, khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả, hiệu quả cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Đà Nẵng nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới tư duy để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò trung tâm, động lực, tăng cường liên kết khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.