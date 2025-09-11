Chiều 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (sau đây gọi là Công ty Hoàng Gia) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia), có trụ sở chính tại phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (cũ), Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình dưới hình thức hợp tác đầu tư sinh lời.

Để tiếp cận được người dân, Tâm đã cho thành lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố. Từ các văn phòng này, Tâm đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh” nhằm huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo và sự kiện “tôn vinh” cũng như qua các tài liệu, video quảng bá, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cam kết từ 83-96% trong thời gian từ 13-15 tháng, kèm theo nhiều khoản tiền thưởng hấp dẫn khác để đánh vào lòng tham của người dân.

Đồng thời, Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị đang được công ty đầu tư và có lãi lớn, cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà cá nhân Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được để những người nhẹ dạ cả tin gửi tiền vào công ty.

Cơ quan điều tra xác định, các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc tạp chí để đánh bóng tên tuổi và nâng cao uy tín của công ty.

Thậm chí, có thời điểm Tâm còn đưa ra thông tin giả mạo việc được lãnh đạo nhà nước tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong kinh doanh để lừa gạt người dân.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2017-2019, Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đã dụ dỗ được hàng trăm người dân trên cả nước gửi tiền vào công ty của mình.

Cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh trắng tay.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, tính đến nay đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân của Đỗ Thanh Tâm và Công ty Hoàng Gia hãy sớm liên hệ với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.