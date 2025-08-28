Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.

Thông báo được gửi đến UBND tỉnh Khánh Hòa; Quân chủng Phòng không - Không quân; cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và đương sự.

Theo nội dung thông báo, sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và những người liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Hậu.

Theo đó, có 6 người bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại khoản 3 Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa), Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu).

Liên quan đến vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và 2 người khác là Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) cùng Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng giám đốc Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi tháng 7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu mức án tổng cộng 30 năm tù về nhiều tội danh. Trong đó tội Đưa hối lộ: 14 năm tù, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: 7 năm và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: 9 năm.

Trong vụ án vừa phải nhận án tù, nội dung cáo buộc Nguyễn Văn Hậu cho rằng, quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi, Phú Thọ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và 40 đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. VKSND Tối cao cho rằng, Hậu đã đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hậu đưa tiền để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã hối lộ bà Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.