VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án, VKSND tối cao còn truy tố 46 bị can khác về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2023, ông Nguyễn Công Minh đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh.

Quá trình vận hành doanh nghiệp, ông Minh tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương, nhờ tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Ông Minh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh câu kết với chủ đầu tư có hành vi sai phạm. Các bị can cấu kết với chủ đầu tư can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu xây dựng công trình hoa viên ở Krông Nô (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Hải Dương

Các bị can dưới quyền ông Minh phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Từ đó, phía Cây xanh Công Minh sẽ được tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành, sử dụng "quân xanh", nhằm lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu đều không thực hiện việc thi công dự án. Ông Minh giao cho giám đốc chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố (cũ), gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỷ đồng.

Từ năm 2019 - 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị (cũ) đã tạo điều kiện cho Thái Hữu Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Cây xanh Tây Nam Bộ), Phan Duy Châu (nguyên Giám đốc Công ty Môi trường xanh Quảng Trị) được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Dũng và Châu được tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Qua đó, các bị can này nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các bị can thuộc đơn vị tư vấn không khảo sát giá thực tế mà thống nhất và sử dụng các báo giá do Dũng, Châu cung cấp để ra chứng thư thẩm định giá; giúp Dũng, Châu nâng khống giá nguyên vật liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Từ năm 2019 - 2023, ông Minh đã chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng. Bị can Minh hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Hiện nay, bị can Minh không có mặt ở địa phương, không xác định được ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.