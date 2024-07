Tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án

Chiều 8/7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm nay, đại diện Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) cho hay, ngày 8/5/2024, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) và các địa phương liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, công ty này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham giá đấu thầu và được trúng thầu.

Hệ sinh thái 50 công ty vươn vòi khắp các tỉnh thành

Kết quả rà soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu độc lập gói thầu xây dựng công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô) giá trị hơn 8 tỷ đồng Ảnh: Hải Dương

Công ty Cây xanh Công Minh được thành lập năm 1993, tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay).

Đến năm 1999, công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Từ năm 2006, Công ty Công Minh mở rộng thêm lĩnh vực thi công nạo vét thoát nước, thi công các công trình vỉa hè, sân bê tông, điện chiếu sáng. Các công trình có quy mô và tổng mức đầu tư của công ty này ngày càng tăng theo từng năm.

Trúng nhiều gói thầu 'khủng'

Theo tổng hợp sơ bộ trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Công Minh đã tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh, thành với tỷ lệ trúng thầu cao. Loại trừ các gói thầu chưa có kết quả, bị hủy, tỉ lệ trúng thầu của Công Minh là 172/209 gói thầu, tương đương hơn 82%.

Tổng hợp của VietNamNet cho thấy, tại TP.HCM, tháng 6/2022, Phòng quản lý đô thị (UBND TP. Thủ Đức) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2022-2023 trị giá hơn 64 tỷ đồng. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 - Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh - Công ty Công Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2022, Phòng quản lý đô thị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước TP. Thủ Đức năm 2022-2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - Công ty Công Minh - CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng.

Tại Long An, tháng 4/2022, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị UBND TP. Tân An đã phê duyệt kết quả gói thầu dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị cho liên danh Công ty Công Minh - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh với giá trúng thầu là 10,1 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, tháng 3/2021, Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Liên danh Công ty Công Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường Duy Tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng.

Tại Bình Phước, tháng 1/2022, Xí nghiệp Công trình công cộng TP. Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là Công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn TP. Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, Liên danh Công Minh - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được Phòng kinh tế hạ tầng huyện Phú Riềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện nhiều gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; Vận hành hệ thông điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Ngoài ra là gói thầu Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021-2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, vào năm 2018 giá trị hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa), giá trị hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018.

Một bài viết trên báo Pháp luật TP.HCM đã mô tả khá chi tiết hệ sinh thái liên quan công ty Công Minh khi liên tục trúng các dự án với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng ở Đắk Nông.

Theo thông tin được tờ báo này đăng tải, tháng 12/2014, Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông được thành lập, đăng ký lần đầu tại Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông. Đến tháng 2/2017, Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh (gọi tắt là Công ty Việt Nam Xanh). Người đại diện pháp luật của công ty cũng thay đổi liên tục trong các dự án mà Công ty Việt Nam Xanh trúng thầu ở Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, Sở LĐ-TB&XH, các huyện.

Liên quan đến việc trúng các gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh ở Đắk Nông còn có Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (gọi tắt là Công ty Nghĩa Hà), được thành lập từ năm 2002, ở phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa.

Công ty này cũng 6 lần thay đổi người đại diện pháp luật. Trong đó, có nhiều người từng làm giám đốc cho Công ty Việt Nam Xanh.

Theo tìm hiểu của báo Pháp luật TP.HCM, Công ty Công Minh Đắk Nông (tức Công ty Việt Nam Xanh), Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà, Công ty TNHH Cây xanh Mina còn liên danh với Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường (trụ sở ở xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trúng nhiều dự án duy trì, chăm sóc cây xanh ở tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.