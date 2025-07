Sáng 21/7, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống bão số 3 năm 2025.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước.

Ông Lê Ngọc Châu đặc biệt lưu ý việc tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chung cư cũ, các điểm đê điều trọng yếu như Chí Linh, Cổ Thành, Thanh Hải.

Chủ tịch TP yêu cầu các địa phương cần chủ động vận động người dân tự giác sơ tán, ưu tiên di dời người già, trẻ em trước 18h, hoàn thành toàn bộ công tác sơ tán trước 20h cùng ngày.

Tại các địa điểm tiếp nhận người dân cần đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu, an toàn và chu đáo. Công an và lực lượng quân đội chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại nhà dân trong thời gian sơ tán. Danh sách người dân di dời phải được lập đầy đủ, không để sót, lọt.

Lập nhóm Zalo với 114 chủ tịch xã, phường, đặc khu và lãnh đạo các sở, ngành

BCH Quân sự, Công an thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng 24/24 để xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng quân sự có 25.000 người, công an 9.400 người đang sẵn sàng phòng chống bão với tinh thần cao nhất.

Di dời người dân trú tránh bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn của BĐBP phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền, lồng bè hướng dẫn cho 1.657 phương tiện/4.668 lao động đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh.

Sở NN&MT Hải Phòng ứng phó, trực 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tình hình mưa, lũ và diễn biến của bão số 3 để tổng hợp công tác triển khai ứng phó của các địa phương, các ngành, báo cáo theo quy định.

Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai (Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai) đã huy động 100% quân số, tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ;

Chỉ đạo các hạt quản lý đê điều phân công lực lượng quản lý chuyên trách tăng cường kiểm tra các tuyến đê, đặc biệt là các vị trí đê, kè, cống xung yếu đã được xác định để kịp thời phát hiện, tham mưu biện pháp xử lý sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, thành lập nhóm Zalo với 114 chủ tịch xã, phường, đặc khu và lãnh đạo các sở, ngành để kịp thời triển khai công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu chủ trì công tác triển khai các kịch bản phòng chống bão.

Các sở, ngành thành phố đã thành lập BCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự.

Sở Công thương Hải Phòng đã chỉ đạo điện lực và các doanh nghiệp cung cấp xăng dầu phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp viễn thông.

Sở KH&CN đã chỉ đạo Viễn thông Hải Phòng, Viễn thông Hải Dương, Viettel Hải Phòng kiểm tra 3 điện thoại vệ tinh sẵn sàng phục vụ điều hành của lãnh đạo thành phố trong tình huống khẩn cấp.

Về phía Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, hiện còn tồn tại 32 điểm đen ngập lụt. Sở thường xuyên tuần tra, kiểm tra theo dõi và chuẩn bị sẵn sàng máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời các vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trên địa bàn thành phố có 78 chung cư cũ. Trong đó có 34 chung cư không còn người sinh sống; 41 chung cư ở Đông Hải Phòng đã di dời khoảng 300 hộ, còn lại 2.600 hộ; 3 chung cư ở Tây Hải Phòng hiện vẫn có người sinh sống.

Các xã, phường, đặc khu ở Hải Phòng sẵn sàng với phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng các phương án ứng phó; phương án bảo vệ các trọng điểm và ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với bão.

Sơ tán 6.668 hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu

Hải Phòng tuyên truyền, thông báo, cảnh báo cho 1.657 phương tiện; 9.900 lồng bè; 16.000 khách du lịch tại Cát Bà, trong đó có 2.500 khách nước ngoài.

Đến thời điểm này, đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Cụ thể, gần 30 nghìn người của lực lượng xung kích cấp xã, phường, đặc khu và lực lượng huy động tại chỗ trên 5.000 người đã được huy động tham gia trực tiếp vào việc ứng phó với bão số 3.

Kế hoạch thành phố Hải Phòng phải sơ tán, di dời người dân khu vực nguy hiểm khi bão theo phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro là 6.668 hộ/19.701 người.

Ngành nông nghiệp và tài nguyên phối hợp với các xã, phường kiểm tra công tác phòng chống bão số 3.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP Hải Phòng: đến 9h sáng nay kiểm đếm, thông báo cho 1.657 phương tiện và 4.668 lao động, 157 lồng bè/289 lao động; 3 chòi canh/6 lao động. Đến nay, đã liên lạc được với tất cả các phương tiện; không còn phương tiện nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.