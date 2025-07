Nội dung kiểm tra, khảo sát tập trung vào công tác vận hành bộ máy mới và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ.

Kiểm tra khu vực phục vụ hành chính công của phường Phú An, Chủ tịch UBND TP hỏi thăm người dân làm thủ tục cũng như các cán bộ đang làm việc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An. Ảnh: T.H

Phường Phú An có diện tích 36,796 km2, dân số 53.936 người, được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Phú An (TP Bến Cát cũ), phường Tân An và các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một cũ).

Theo báo cáo của lãnh đạo phường Phú An, sau hơn một tuần vận hành chính thức (từ 1/7), bộ máy đã đi vào hoạt động thuận lợi, đến nay trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An đã tiếp nhận hơn 410 hồ sơ, hầu hết đã trả kết quả.

Tuy nhiên lãnh đạo phường An Phú kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm chuyển đổi số TPHCM xem xét đề nghị cơ quan chức năng khắc phục các lỗi tồn tại trên các phần mềm chuyên ngành, đặc biệt là các hệ thống liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức.

Chủ tịch UBND TP thăm hỏi lãnh đạo UBND phường Phú An. Ảnh: T.H

Phường cũng kiến nghị UBND TP sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về bộ nhận diện bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện để địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất. Cơ quan chức năng cần sớm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật các kiến thức, quy định pháp luật mới được ban hành có hiệu lực từ 1/7/2025 cho cán bộ, công chức tham gia bắt kịp những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sau khi khảo sát tại phường Phú An, ông Nguyễn Văn Được đã đến Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) khảo sát và làm việc với nhiều phường, xã tại địa bàn.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, hiện nay đa số sở ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Dương đã có phương án sắp xếp, hợp nhất trong tổng thể bộ máy cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TPHCM.

Riêng một số đơn vị như: Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trường đại học Thủ Dầu Một đang chờ phương án sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay có 8/14 sở, ngành đã chuyển cán bộ, công chức về TPHCM làm việc gồm 1 đơn vị chuyển toàn bộ về trụ sở chính là Sở Xây dựng; có 7 sở, ngành vẫn bố trí một bộ phận tại khu vực Bình Dương cũ để tiếp nhận hồ sơ và phụ trách địa bàn (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND TP, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ).

Ngoài ra vẫn còn 6 sở, ngành chưa di chuyển (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao).

Về vận hành tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương sau sáp nhập, các đơn vị kiến nghị tiếp tục giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cho ban quản lý tòa nhà đến hết ngày 31/12 hoặc đến khi có quy định mới; tiếp tục thực hiện các gói thầu đang cung cấp dịch vụ cho tòa nhà.

Đại diện một số phường như phường Đông Hòa, phường Thủ Dầu Một, phường Thuận An, phường Bến Cát... cho biết sau 9 ngày hợp nhất, các trung tâm phục vụ hành chính công các xã phường hoạt động bình thường. Tuy nhiên vẫn có một số vướng mắc liên quan phần mềm dịch vụ công còn chập chờn.