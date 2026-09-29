Ngày 29/9, TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập TP Quảng Ninh sau gần 1 tháng trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong khoảng 7 tháng, Quảng Ninh đã hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện quy trình xin chủ trương, xây dựng và trình hồ sơ đề án thành lập thành phố.

Khối lượng công việc lớn, liên quan nhiều lĩnh vực được triển khai đồng thời, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định. Nổi bật là việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và hồ sơ đề án. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt; Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Quá trình xây dựng đề án nhận được sự đồng thuận cao, với 99,96% số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến đồng ý. Các điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng, thủ tục hành chính được chủ động chuẩn bị.

Từ ngày đầu hoạt động, bộ máy chính quyền cơ bản ổn định, thông suốt, không ghi nhận gián đoạn phục vụ người dân, doanh nghiệp do chuyển đổi từ tỉnh sang thành phố.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân cùng sự quan tâm, đồng hành của Trung ương. Ông nhấn mạnh giá trị của quá trình thành lập thành phố còn ở cách tổ chức thực hiện, đưa vị thế mới trở thành những giá trị phát triển thực chất.

Chủ tịch TP Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản trị cao hơn, TP không thể dùng phương thức cũ để giải quyết những vấn đề mới. Việc phân cấp, phân quyền phải rõ, mạnh nhưng gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ hai, TP phải tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Xây dựng một không gian phát triển thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, sân bay và các vùng miền; phát huy tốt hơn các động lực từ Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái và các không gian phát triển khác.

Chủ tịch TP nhấn mạnh, việc thu hút đầu tư phải có chọn lọc. Không thu hút đầu tư bằng mọi giá. “Trải thảm đỏ” trước hết phải là trải thảm bằng thể chế minh bạch, môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và sự đồng hành thực chất của chính quyền.

Ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít phát thải, tạo nhiều việc làm tốt và có trách nhiệm với cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Ông Bùi Văn Khắng cho hay, mọi thành quả của vị thế mới cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thành lập thành phố phải được chuyển hóa thành những lợi ích cụ thể như đi lại thuận lợi hơn, dịch vụ công tốt hơn, việc làm và thu nhập tốt hơn, môi trường sống tốt hơn, an sinh được bảo đảm hơn và khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng từng bước được thu hẹp.

Những chính sách đã triển khai về giáo dục, giao thông, an sinh cần tiếp tục được mở rộng, để thành quả phát triển thực sự đến với người dân.

TP phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Không gian mới đòi hỏi tư duy mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi năng lực mới. Cán bộ phải chủ động nhận diện vấn đề, kiến tạo phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật và kiểm soát quyền lực. TP sẽ tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí đúng người, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu mới.