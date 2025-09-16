Trong loạt video lan truyền trên mạng xã hội gần đây, Ding Ding – một con tinh tinh nổi tiếng ở Công viên động vật hoang dã Thượng Hải – được cho là đã “nghiện” xem điện thoại.

Ảnh: SCMP

Khi được du khách cho xem các video ngắn trên mạng xã hội với nội dung hài hước, âm thanh và hình ảnh sống động, Ding Ding tỏ ra hứng thú và tập trung theo dõi.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, ban quản lý công viên mới đây đã treo loạt biển báo cấm du khách cho loài linh trưởng này xem điện thoại.

“Việc tiếp xúc màn hình quá nhiều có thể gây hại cho thị lực của Ding Ding và khiến nó bị căng thẳng. Nếu một con tinh tinh nhìn không rõ và không thể giao tiếp với con người, nó có thể trở nên lo lắng, dẫn tới các vấn đề sức khỏe”, đại diện công viên nhấn mạnh.

Biển báo cấm được đặt trước chuồng của Ding Ding từ đầu tháng 9. Ảnh: Douyin

Do tinh tinh không thể đeo kính và cũng không có chế tài xử phạt đối với du khách vi phạm, ban quản lý mong người đến thăm công viên tự giác tuân thủ quy định.

Trước đó, Ding Ding đã nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều khoảnh khắc đáng yêu như ngồi khoanh chân uống sữa, nép vào vòng tay nhân viên chăm sóc hay hái trộm hoa sen.