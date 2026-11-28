Hơn cả một buổi biểu diễn thông thường, 'Cảm xúc Long Thành' giống như một chuyến du lịch nghệ thuật đưa công chúng khám phá loạt địa danh tiêu biểu của Hà Nội xưa.

Mở màn cho Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 tại Nhà hát À Ơi (Đặc khu Phú Quốc, An Giang), vở diễn Cảm xúc Long Thành của Nhà hát Múa rối Việt Nam đưa khán giả ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng một kinh kỳ thanh lịch, người Hà Nội hào hoa thông qua sự giao thoa đầy sáng tạo giữa rối cạn, rối nước và hơi thở nghệ thuật đương đại.

Ê-kíp sáng tạo uy tín

'Cảm xúc Long Thành' đưa khán giả trở về với những ký ức văn hóa của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Chia sẻ về ý tưởng ra đời của tác phẩm, NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, đơn vị quyết định dàn dựng Cảm xúc Long Thành nhằm chuyển tải chiều sâu văn hóa của Thủ đô bằng hình thức biểu đạt giàu cảm xúc và dễ tiếp cận với cả công chúng quốc tế. Đây không chỉ là chương trình chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn gửi gắm tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ trong hành trình gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống và khẳng định diện mạo mới của múa rối Việt Nam.

Chương trình quy tụ ê-kíp sáng tạo uy tín của sân khấu nước nhà với kịch bản của NSND Trịnh Thúy Mùi, NSND Nguyễn Tiến Dũng trực tiếp dàn dựng. Đảm nhận phần tạo hình con rối là NSƯT Thế Khiển, mỹ thuật sân khấu do họa sĩ Ngô Thắng thực hiện, âm nhạc do NSƯT Duy Hòa chắp bút và thạc sĩ Phùng Khải biên đạo múa.

'Cảm xúc Long Thành' mở ra một không gian nghệ thuật đa tầng.

Trong thời lượng khoảng 60 phút, Cảm xúc Long Thành mở ra một không gian nghệ thuật đa tầng, mở rộng từ sân khấu chính đến khu vực ngay trước mắt khán giả, tạo nên trải nghiệm thị giác mới mẻ và ấn tượng. Vở diễn mở đầu bằng màn trình diễn rối kết hợp múa khắc họa hình tượng rồng - phượng đầy tính biểu tượng. Hình ảnh này không chỉ khơi gợi cội nguồn Con Rồng, cháu Tiên mà còn mở ra một không gian Thăng Long rạng rỡ, kết tinh hào khí và bản lĩnh dân tộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, người xem được dẫn dắt qua dòng chảy 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, nơi nhịp vận động của đất trời hòa quyện cùng nhịp sống con người. Từng chuyển động mềm mại của con rối hòa cùng giai điệu da diết đã tái hiện sinh động cốt cách thanh tao, lối sống tinh tế của người Tràng An. Ở đó, không gian 36 phố phường hiện lên thân thương với những tiếng rao quen thuộc, các nghề thủ công truyền thống và nhịp sống buôn bán tấp nập đan xen cùng vẻ trầm mặc của những mái ngói rêu phong.

Giống như một chuyến du lịch nghệ thuật, vở diễn đưa công chúng khám phá loạt địa danh tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Khuê Văn Các hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng

Điểm nhấn làm nên sức hút của chương trình chính là cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng giữa nghệ thuật rối cạn, rối nước truyền thống với những làn điệu ca trù, xẩm được phối cùng rap, âm nhạc điện tử, nghệ thuật sắp đặt và những lớp múa đương đại. Sự kết hợp táo bạo này đã làm nổi bật sức sống trường tồn của mảnh đất Hà thành trong dòng chảy thời đại.

Hơn cả một buổi biểu diễn thông thường, Cảm xúc Long Thành giống như một chuyến du lịch nghệ thuật đưa công chúng khám phá loạt địa danh tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Khuê Văn Các hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những di sản văn hóa tâm linh linh thiêng này trở thành điểm tựa để vẻ đẹp của hội họa, âm nhạc và trang phục truyền thống cùng thăng hoa, lan tỏa niềm tin và khát vọng của người Việt qua nhiều thế hệ.

Vốn nghĩ múa rối là loại hình nghệ thuật thuần túy cổ truyền, khán giả Linh May thực sự bất ngờ trước sự bứt phá đầy ngoạn mục của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam.

"Không gian sân khấu đa tầng mở rộng ngay trước mắt khiến tôi có cảm giác như mình đang thực sự dạo bước giữa 36 phố phường Hà Nội xưa, lắng nghe tiếng rao thân thuộc và chạm vào nét thanh lịch, hào hoa của người Tràng An. Khoảnh khắc hình tượng rồng - phượng uy nghi xuất hiện mở màn hay khi những di sản như Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột hiện lên lung linh, lòng tôi trào dâng niềm xúc động khó tả về cội nguồn dân tộc.

Đặc biệt, sự kết hợp táo bạo giữa rối cạn, rối nước cùng ca trù, xẩm hòa quyện với rap và âm nhạc điện tử không hề rời rạc mà trái lại, cực kỳ cuốn hút và đầy sức sống. Với tôi, Cảm xúc Long Thành không chỉ là một vở diễn nghệ thuật mãn nhãn, mà còn là chiếc cầu nối tuyệt vời giúp thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về chiều sâu văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến", chị Linh May chia sẻ.

Ảnh: BTC, Video: T.Lê