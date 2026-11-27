Tối 26/11, tại Nhà hát À Ơi (Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 khai mạc với chủ đề Tài hoa kết nối Năm châu, quy tụ 16 đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức bởi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 5/12/2026, liên hoan mở ra không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, nơi nghệ thuật sân khấu dân gian vượt qua rào cản ngôn ngữ để gắn kết các nền văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh múa rối là loại hình nghệ thuật lâu đời, sử dụng ngôn ngữ tạo hình, chuyển động và âm nhạc để kể những câu chuyện giàu bản sắc của mỗi dân tộc. Đối với Việt Nam, nghệ thuật múa rối, đặc biệt là múa rối nước được hình thành từ đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước, là di sản văn hóa quý báu luôn được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và sáng tạo.

Thứ trưởng kỳ vọng liên hoan sẽ trở thành nhịp cầu hữu nghị để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tinh hoa sáng tạo, đồng thời đề nghị Hội đồng Nghệ thuật làm việc công tâm, tôn trọng sự đa dạng nghệ thuật nhằm mang đến cho công chúng những đêm diễn chất lượng.

Đồng quan điểm về giá trị của sự kiện, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định việc đăng cai liên hoan là cơ hội quý báu để các nghệ sĩ nước chủ nhà học hỏi, định hướng giải pháp phát triển bền vững nghệ thuật múa rối nói riêng và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung. Sự kiện diễn ra tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026, qua đó khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng giúp địa phương bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 lần đầu vượt ngưỡng 9%.

Tiết mục chào mừng liên hoan.

Đặc biệt, cả lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lẫn lãnh đạo tỉnh An Giang đều nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược khi liên hoan được tổ chức tại Phú Quốc ngay sau thời điểm Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027. Trong bối cảnh Phú Quốc được Trung ương chọn làm địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 với chủ đề Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 trở thành bước khởi đầu đầy cảm hứng để quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch quốc tế năng động, thân thiện và giàu chiều sâu văn hóa của Việt Nam tới bạn bè 5 châu.

Ước mơ của những người làm nghệ thuật

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 quy tụ rất nhiều loại hình phong phú như: Rối nước, rối que, rối bóng, rối người, rối tay... Sự đa dạng trong cách thể hiện phản ánh góc nhìn cuộc sống phong phú của các nền văn hóa, quốc gia và châu lục khác nhau.

Điều này không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho kỳ liên hoan, làm giàu thêm trải nghiệm thưởng thức của khán giả và cảm hứng sáng tạo cho nghệ sĩ mà còn mang lại những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Sự phong phú đó làm cho đời sống thêm nhiều màu sắc và cảm xúc – điều cốt lõi nhất mà nghệ thuật hướng tới là đem lại những cảm xúc tích cực cho con người.

Về kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành điểm đến nghệ thuật biểu diễn tầm cỡ thế giới, NSND Xuân Bắc nói đó là ước mơ lớn của những người làm công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn. Cục trưởng cũng tin đây là mong mỏi của đông đảo khán giả.

"Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta xây dựng được một điểm đến đóng vai trò là hạt nhân quy tụ các chương trình nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới, thu hút cả khán giả trong nước lẫn du khách và bạn bè 5 châu.

Khi ước mơ đó trở thành hiện thực, nó sẽ không chỉ là niềm tự hào của riêng Phú Quốc hay những đơn vị kiến tạo mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam và những người yêu nghệ thuật. Tôi tin rằng ước mơ đó sẽ sớm thành hiện thực trong tương lai không xa, nhân lên niềm tự hào trong trái tim mỗi người", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Bức tranh đa sắc từ tinh hoa múa rối 5 châu Sức hút của kỳ Liên hoan năm nay nằm ở sự góp mặt của 12 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào. Mỗi quốc gia mang đến Phú Quốc những kỹ thuật biểu diễn đặc trưng, phác họa nên bức tranh sinh động về sự sáng tạo của loại hình nghệ thuật giàu tính biểu cảm này. Nếu nghệ thuật rối dây Myanmar, rối tay Singapore hay rối gỗ kết hợp âm nhạc truyền thống Hàn Quốc chinh phục khán giả bằng sự điêu luyện, thì đoàn Thái Lan lại tạo dấu ấn với kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng phối hợp điều khiển một con rối. Sự giao thoa văn hóa còn được đẩy lên cao trào qua màn kết hợp giữa múa rối với điệu múa kéo truyền thống của Peru hay lối trình diễn rối mặt nạ, rối bóng và tạo hình từ vật dụng tái chế đầy sáng tạo của Lào. Bên cạnh đó, các tiết mục rối que, rối dây từ Malaysia, Philippines, Vương quốc Anh cùng những câu chuyện cổ tích hiện đại hóa qua nghệ thuật rối cạn Ai Cập và rối bóng đặc sắc từ Indonesia, Úc sẽ khẳng định khả năng vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ của sân khấu múa rối. Hòa nhịp cùng bạn bè quốc tế, nước chủ nhà Việt Nam tham dự Liên hoan với 4 đơn vị nghệ thuật nòng cốt gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các đoàn mang đến những chương trình được dàn dựng công phu, trải dài từ giá trị cốt lõi của rối nước, rối cạn và các tích trò dân gian đến những tìm tòi mới mẻ trong tư duy biểu đạt, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu đương đại. Đây là cơ hội quan trọng để múa rối Việt Nam quảng bá nghệ thuật tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển điêu luyện và chiều sâu văn hóa dân tộc ra thế giới. Đồng thời, thông qua quá trình cọ xát và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp quốc tế, đội ngũ nghệ sĩ trong nước có thêm động lực đổi mới tư duy sáng tạo, từng bước nâng cao vị thế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Ảnh, Video: T.Lê