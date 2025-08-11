Khái quát lại một số nội dung của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, về công tác xây dựng pháp luật là nội dung trọng tâm chiếm thời lượng lớn nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 13 dự án luật gồm 7 dự luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp thứ 10 tới đây, Quốc hội chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như trong tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 47 luật, nhiều hơn kỳ họp thứ 9 là 13 luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ cũng sẽ cho ý kiến 2 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết quy định về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của HĐND và Nghị quyết về định mức phân chia trong công tác thẩm tra các văn bản vi phạm pháp luật.

Cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù sân bay Gia Bình

Về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước.

Ngoài ra, Thường vụ sẽ thảo luận, cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm, có một số nội dung dự phòng theo đăng ký của Chính phủ như xem xét một số nội dung quan trọng: Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi)…

Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội chủ động rà soát, bố trí nguồn lực cho các nội dung cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công tác lập pháp tăng thêm.

“Càng về cuối nhiệm kỳ, chúng ta càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành tham dự đầy đủ để tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội trong hoàn chỉnh xây dựng pháp luật.

Sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận, xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét, quyết định.

Văn bản kết luận này, theo Chủ tịch Quốc hội, phải ngắn gọn, tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm để cơ quan soạn thảo tiếp thu ngay và cơ quan thẩm tra có điều kiện để tiếp tục xem xét.

Nêu rõ “khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian ngắn”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo cáo ngắn gọn, rõ, đảm bảo thời gian. Các thành viên Ủy ban Thường vụ tập trung phát biểu đúng trọng tâm, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau, thống nhất để các cơ quan tiếp thu.