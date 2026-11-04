Văn phòng Hoàng Cầu là một trong những văn phòng đầu tiên của Chubb Life Việt Nam kể từ khi doanh nghiệp gia nhập thị trường vào năm 2005. Qua nhiều năm hoạt động, nơi đây đã trở thành một trong những văn phòng kinh doanh năng động, quy tụ đông đảo đội ngũ tư vấn và đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung.

Hiện tại, văn phòng Hoàng Cầu được đầu tư nâng cấp với không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện phát triển đội ngũ tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với các khu vực được bố trí phù hợp cho những cuộc trao đổi riêng tư, hoạt động kết nối đội ngũ và đào tạo thường xuyên, văn phòng mới tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời mang đến cho khách hàng cảm giác được quan tâm, thấu hiểu và tin tưởng ngay từ khi bước vào.

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, phát biểu tại lễ khai trương không gian làm việc mới của Văn phòng Hoàng Cầu (Hà Nội).

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi văn phòng không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn phải là không gian để khách hàng cảm nhận được sự đón tiếp chu đáo, sự thấu hiểu và tin tưởng vào những tư vấn mà họ nhận được. Văn phòng Hoàng Cầu sau khi được nâng cấp thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện phát triển đội ngũ tư vấn và mang đến trải nghiệm thuận tiện, đáng tin cậy hơn cho khách hàng trên khắp Việt Nam.”

Song song với văn phòng Hoàng Cầu, Chubb Life Việt Nam từng bước triển khai nâng cấp hệ thống văn phòng tại các địa phương khác. 17 văn phòng đang được từng bước nâng cấp trên toàn quốc trong 3 tháng cuối năm 2026 là những trung tâm chiến lược hỗ trợ phát triển đội ngũ tư vấn và nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực. Mỗi địa điểm có vai trò riêng trong mạng lưới, nhưng cùng hướng đến một tiêu chuẩn chung về môi trường làm việc, chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Chubb Life Việt Nam tiếp tục chuỗi khai trương văn phòng mới trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Theo định hướng này, đầu tư vào không gian làm việc luôn song hành với đầu tư vào con người. Các văn phòng được nâng cấp không chỉ giúp đội ngũ kinh doanh có điều kiện làm việc thuận lợi hơn mà còn tạo môi trường để chia sẻ kiến thức, phối hợp và nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống văn phòng, Chubb Life Việt Nam dự kiến phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai hoạt động trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong chuỗi sự kiện. Theo kế hoạch, mỗi địa phương sẽ có 100 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng; tổng mức tài trợ dự kiến lên đến 1 tỷ đồng.

(Nguồn: Chubb Life Việt Nam)