Với thiết kế linh hoạt, sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn mức phí đóng định kỳ phù hợp khả năng tài chính, đồng thời xây dựng mức độ bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc sống. Đây là giải pháp giúp khách hàng dễ dàng cá nhân hóa kế hoạch bảo vệ và tích lũy hiệu quả cho tương lai.

Gói giải pháp “Chubb - Tự Do An Phúc” bao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bốn sản phẩm bảo hiểm sức khỏe gồm: Chăm sóc sức khỏe - Chubb Care, Bảo hiểm Sức khỏe - Bệnh hiểm nghèo mở rộng, Bảo hiểm Sức khỏe - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn mở rộng và Bảo hiểm Sức khỏe - Hỗ trợ Nằm viện mở rộng. Khách hàng có thể kết hợp linh hoạt các sản phẩm này để xây dựng gói bảo vệ phù hợp với nhu cầu tài chính, sức khỏe và mục tiêu cá nhân. Với thiết kế dễ tiếp cận và quyền lợi đa dạng, giải pháp mới cho phép khách hàng không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn chủ động lựa chọn bảo vệ các thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Trong gói giải pháp “Chubb - Tự Do An Phúc”, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được phát triển như một giải pháp kép: vừa bảo vệ toàn diện, vừa tích lũy hiệu quả cho khách hàng từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi, với thời hạn hợp đồng lên đến 99 năm. Sản phẩm này đi kèm lãi suất cam kết hấp dẫn 6% trong 2 năm đầu, miễn phí rút tiền, hoàn phí rủi ro cho 10 năm đầu hợp đồng đầu tiên (theo Quyền lợi duy trì hợp đồng) và có thể tăng mệnh giá bảo hiểm mà mức phí đóng không thay đổi.

Các sản phẩm bán kèm giúp mở rộng quyền lợi bảo vệ, mang đến sự an tâm toàn diện hơn cho khách hàng trước những rủi ro bất ngờ. Có thể kể đến như sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe - Chubb Care hỗ trợ chi trả chi phí điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa với hạn mức lên đến 1 tỷ đồng, đồng thời bảo lãnh viện phí tại hơn 300 bệnh viện trên toàn quốc và chi trả chi phí điều trị nguy cấp khi đang ở nước ngoài. Sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe - Hỗ trợ Nằm viện mở rộng chi trả lên đến 20 lần mệnh giá bảo hiểm cho các trường hợp phẫu thuật đặc biệt và chi trả lên đến 3 lần mệnh giá bảo hiểm khi nằm tại khoa chăm sóc tích cực (ICU), giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi điều trị.

Bên cạnh đó, sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn mở rộng chi trả lên đến 300% mệnh giá bảo hiểm. Sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe - Bệnh hiểm nghèo mở rộng hỗ trợ chi trả đến 530% mệnh giá bảo hiểm cho 137 bệnh hiểm nghèo, bảo vệ khách hàng từ 1 tháng tuổi đến 85 tuổi.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ về sự ra mắt của gói giải pháp: “Mỗi khách hàng đều có nhu cầu riêng trong việc bảo vệ và hoạch định tương lai cho bản thân cùng những người thân yêu. Với “Chubb - Tự Do An Phúc”, chúng tôi mang đến một giải pháp bảo hiểm toàn diện, cho phép cá nhân hóa mức độ bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc sống - từ sức khỏe đến tài chính, từ cá nhân đến gia đình. Đây không chỉ là một sản phẩm, mà là cam kết lâu dài của Chubb Life Việt Nam trong việc trao quyền chủ động và đồng hành cùng khách hàng sống vững vàng trước mọi thay đổi.”

Với giải pháp “Chubb - Tự Do An Phúc”, Chubb Life Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa, lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp giữa bảo vệ rủi ro và hoạch định tài chính, mang lại sự an tâm lâu dài cho mọi hành trình cuộc sống.

