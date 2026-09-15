12 đội tranh tài ở chặng cuối Viettel AI Race 2026

Sau hai vòng Sơ loại và Sơ khảo, 12 đội xuất sắc nhất hội tụ tại Đà Nẵng, bước vào vòng Chung khảo Viettel AI Race 2026 từ ngày 9-11/9/2026. Tại chặng cuối, các đội tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình bày giải pháp và bảo vệ trước Hội đồng chuyên môn.

Chung khảo khép lại hành trình hơn hai tháng tranh tài với ba bài toán AI xuất phát từ nhu cầu ứng dụng trong doanh nghiệp. Riêng mùa giải 2026 ghi nhận hơn 1.600 đội với gần 2.900 người đăng ký; các thí sinh sở hữu tổng cộng 138 giải thưởng quốc gia và quốc tế. Trong đó, 65 thí sinh đang sinh sống, học tập tại 13 quốc gia, cho thấy phạm vi tham gia của cuộc thi đã mở rộng ra ngoài cộng đồng AI trong nước.

Tensara - đội đạt giải Nhất ở đề thi: BTS Digital Twin, tái dựng bản sao số 3D cho trạm viễn thông BTS (Nguồn ảnh: Viettel)

AI không chỉ được đánh giá bằng mô hình và điểm số

Theo Viettel, mục tiêu của Viettel AI Race không dừng ở việc tìm kiếm những mô hình đạt kết quả cao. Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng năng lực AI mà Viettel đang đầu tư, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, AI Platform đến các nguồn dữ liệu quy mô lớn. Một phần những nguồn lực này được mở để cộng đồng AI trực tiếp thử nghiệm, phát triển và tối ưu giải pháp trong điều kiện gần với thực tế triển khai.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Cao Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Thông qua Viettel AI Race, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mà AI không chỉ được đánh giá qua mô hình hay điểm số, mà còn được kiểm chứng qua khả năng hiểu bài toán, làm chủ công nghệ và tạo ra những giải pháp có giá trị trong thực tiễn. Chúng tôi tin rằng, khi được trao cơ hội tiếp cận những nguồn lực phù hợp, trí tuệ của cộng đồng có thể tạo ra những giải pháp vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi, mở ra những hướng ứng dụng cho doanh nghiệp, các ngành, địa phương và rộng hơn là cho đất nước”.

Đại tá Cao Anh Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện (Nguồn ảnh: Viettel)

Từ góc độ chuyên môn, TS Trần Tiến Công, Phó viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ và Chính sách, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Chuyên sâu của Viện đánh giá: “Để đào tạo nguồn nhân lực AI trong tương lai, chúng ta cần đưa ra những bài toán và ứng dụng sát với thực tế nhất. Việc để thí sinh trực tiếp làm việc với dữ liệu thật sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bài toán trong thực tiễn vận hành như thế nào, đồng thời biết cách tiếp cận và khai thác dữ liệu ra sao. Vì vậy, có thể nói Viettel AI Race là một bước tiếp cận rất sát với những yêu cầu mà nguồn nhân lực AI trong tương lai cần đáp ứng”.

Trao giải Nhất đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval cho Đội 7 cỏ & 10 gió. (Nguồn ảnh: Viettel)

Đại tá Cao Anh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, trao giải cho đội đạt giải Nhất ở đề thi: LLM Inference Optimization, tối ưu vận hành mô hình ngôn ngữ lớn (Nguồn ảnh: Viettel)

Từ cuộc thi đến những hướng ứng dụng trong thực tiễn

Tại sự kiện trao giải, Viettel công bố các đội có kết quả xuất sắc nhất ở ba đề thi. Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có một Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và ba Giải Triển vọng, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Theo PGS, TS. Đỗ Phan Thuận, Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, bài làm của các đội cho thấy sự đa dạng và chiều sâu trong cách tiếp cận. Việc trực tiếp làm việc với bài toán và dữ liệu thực tế đặt thí sinh trước những tình huống phức tạp, không có sẵn lời giải như trong môi trường học thuật. Đây cũng là cơ hội để người trẻ kiểm chứng năng lực, sự trưởng thành và mức độ sẵn sàng khi bước vào môi trường thực chiến.

Chín giải triển vọng được trao cho các đội còn lại trong Top 12 (Nguồn ảnh: Viettel)

Trải nghiệm này cũng được các thí sinh ghi nhận. Đại diện đội Sunshine cho biết cuộc thi mang đến cơ hội tiếp cận hạ tầng tính toán và những bài toán có tính thực tế cao - những trải nghiệm mà không phải lúc nào người trẻ cũng có điều kiện tiếp cận.

Viettel AI Race 2026 nằm trong định hướng dài hạn của Viettel về làm chủ công nghệ lõi, xây dựng hệ sinh thái AI và phát triển cộng đồng nhân lực công nghệ. Thông qua cuộc thi, Viettel hướng tới mở nguồn lực công nghệ để cộng đồng cùng tham gia giải quyết những thách thức ở quy mô doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm các giải pháp có tiềm năng tiếp tục được hoàn thiện và ứng dụng sau cuộc thi.

(Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội)