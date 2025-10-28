Chiến dịch “HD Football Day x K-League” do Tập đoàn Giải pháp năng lượng và điện lực toàn cầu HD Hyundai Electric phối hợp với K-League (Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc) tổ chức.

Chiến dịch khởi động với lễ ra mắt và lớp học đầu tiên tại Hà Nội ngày 25/10

Chương trình đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch đã khởi động vào thứ Bảy, ngày 25/10, với Lễ ra mắt và Lớp học bóng đá thiếu nhi diễn ra tại sân vận động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của 100 em nhỏ từ 8 - 10 tuổi tại khu vực Hà Nội. Đặc biệt, HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - ông Kim Sang-sik, HLV thủ môn Đội tuyển quốc gia - ông Lee Woon-jae, cùng trung vệ Đội tuyển Quốc gia Bùi Tiến Dũng đã trực tiếp huấn luyện, mang đến cho các em một buổi trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Nguyễn Xuân Vũ, cùng Giám đốc VietFootball - ông Trần Huy Đức, cũng có mặt tại sự kiện để chung vui, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và gửi lời chúc mừng cho sự khởi đầu thành công của chiến dịch.

Sự kiện có sự tham gia của các HLV, cầu thủ đội tuyển quốc gia và các cầu thủ nhí tại Hà Nội

Với khẩu hiệu “Highlight Your Dream”, mục tiêu của chiến dịch là tiếp thêm động lực và nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em Việt Nam thông qua cầu nối là bóng đá và thúc đẩy sự gắn kết thực sự với cộng đồng địa phương.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng trực tiếp tham gia hướng dẫn lớp học trong khuôn khổ chiến dịch

Bên cạnh đó, vào tháng 9 vừa qua, HD Hyundai Electric đã thực hiện một video quảng bá chiến dịch cùng HLV Kim Sang-sik. Video này sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Kim Ju Yun, Phó Chủ tịch Cấp cao HD Hyundai Electric, chia sẻ: “HD Football Day x K-League không chỉ là một hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) đơn thuần, mà là một cam kết chân thành nhằm đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cổ vũ những ước mơ tươi sáng của trẻ em thông qua bóng đá, đồng thời nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp năng lượng chất lượng cao, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp điện lực hàng đầu”.

Các cầu thủ nhí tỏ ra rất phấn khích với trải nghiệm bổ ích và thú vị

HD Hyundai Electric, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thiết bị điện và giải pháp năng lượng, đã và đang triển khai các hoạt động đóng góp xã hội ý nghĩa, kết hợp giữa tiến bộ công nghệ và giá trị xã hội bền vững.

Chiến dịch lần này nhằm hướng tới Việt Nam - quốc gia có nhu cầu điện năng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á - với vai trò là đối tác trọng tâm. Đồng thời, HD Hyundai Electric, với tư cách là Đối tác Năng lượng Chính thức của K League, mong muốn xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương thông qua bóng đá - ngôn ngữ chung mang sức mạnh gắn kết.

Theo đại diện HD Hyundai Electric, sau chương trình khởi động lần này, doanh nghiệp có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô chiến dịch đến nhiều thành phố vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang xem xét kế hoạch mời những em nhỏ xuất sắc sang Hàn Quốc để tham quan và trải nghiệm môi trường tập luyện chuyên nghiệp của các câu lạc bộ K-League.

Bích Đào