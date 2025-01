“Lạc lối” trong ánh sáng tại "Lễ hội đèn lồng quốc tế"

Từ ngày 18/1 - 16/3, Lễ hội đèn lồng quốc tế khiến không khí Ocean City tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên một cuộc thi đèn lồng đẳng cấp quốc tế được tổ chức, quy tụ 16 đội thi lớn đến từ 5 quốc gia hàng đầu thế về nghề thủ công truyền thống: sản xuất đèn lồng, với 580 màn trình diễn mãn nhãn kéo dài trong suốt 58 ngày. Đây là nơi hội tụ của những tác phẩm nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao, mang đậm màu sắc văn hóa và tinh thần sáng tạo quốc tế.

Lấy cảm hứng từ các truyền thuyết phương Đông, hồ nước Lagoon tại VinWonders Wave Park sẽ biến hóa thành không gian nghệ thuật đầy mê hoặc, với những tác phẩm ánh sáng khổng lồ như Bạch Long, Công Chúa Thủy Cung, Lộc Thục, Long Thung, Phép Màu Đại Ngàn và Xứ Biển Diệu Kỳ. Lễ khai mạc tại quảng trường K-Town sẽ là sự kiện mở đầu hoành tráng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng và hội chợ xuân sôi động.

Trong đó, Hội chợ xuân Giảng Võ phiên bản Ocean City 2025 sẽ mở ra không gian mua sắm và thưởng ngoạn độc đáo cho du khách. Với 20 gian hàng ẩm thực đa dạng, 20 gian hàng thời trang và phụ kiện từ những thương hiệu nổi tiếng, cùng 20 gian hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng, hội chợ mang đến hàng ngàn lựa chọn mua sắm và tận hưởng không khí Tết một cách trọn vẹn.

Ngay sau Tết, hội chợ quà tặng lễ Tình yêu và ngày 8/3 với sự góp mặt của những thương hiệu thủ công danh tiếng từ Yuyuan Garden, Venice, Jiufen và Jinju, hứa hẹn là nốt nhạc hạnh phúc trong hành trình “nâng niu người thương” của các bạn trẻ và cả các gia đình yêu thích sự lãng mạn độc đáo.

Đặc biệt, điểm nhấn Lễ bế mạc Lễ hội Đèn Lồng hứa hẹn làm say lòng khán giả bằng một đại nhạc hội quốc tế hoành tráng tại quảng trường K-Town, nơi hội tụ các nghệ sĩ quốc tế đình đám và các ngôi sao hàng đầu Việt Nam.

Chìm đắm trong "Ký ức Tết xưa" đậm hương truyền thống

Tết cổ truyền luôn là khoảng thời gian lý tưởng để các thế hệ người Việt tôn vinh những giá trị truyền thống lâu đời. Hiểu được giá trị đó, từ ngày 10/1 - 3/2, Ocean City đã kỳ công khéo léo tái hiện không gian "Ký ức Tết xưa" để du khách cảm nhận từng nét đẹp, những nghi thức văn hóa độc đáo và đong đầy đầy ý nghĩa.

Lấy cảm hứng từ sự tích ông Táo chầu trời, Lễ Rước Cá Thần diễn ra từ ngày 23 - 28 tháng Chạp sẽ là màn diễu hành mô hình đèn lồng cá chép khổng lồ dài 3m, biểu tượng của may mắn và bình an mang đến không khí rộn ràng, vui tươi trước thềm năm mới. Lễ rước không chỉ là dịp để du khách gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho năm mới mà còn là lời tri ân đến những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ mùng 3 đến mùng 8 Tết sẽ diễn ra Lễ Rước Bánh với mô hình bánh chưng bánh dày khổng lồ bằng đèn lồng, tái hiện sự tích bánh chưng bánh dày, mang thông điệp cầu mong một năm mới no đủ, sung túc cho mọi gia đình. Những hoạt động này không chỉ giúp du khách hòa mình vào không khí Tết xưa mà còn khơi gợi những kỷ niệm thiêng liêng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Bên cạnh đó, không gian Tết xưa còn được tô điểm bởi các trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tất cả hòa quyện, mang đến cho du khách một hành trình trở về cội nguồn đầy cảm xúc hoài niệm.



Thưởng trọn "Vị Tết năm châu"

Tết không chỉ là dịp để sum vầy mà còn là thời gian để thưởng thức ẩm thực đỉnh cao giữa không gian lễ hội náo nhiệt. Từ ngày 18/1 - 16/3, tại khu chợ "Vị Tết năm châu", du khách sẽ được trải nghiệm bữa tiệc vị giác với những món ăn từ Á đến Âu, từ truyền thống đến hiện đại. Những gian hàng ẩm thực đa dạng sẽ làm hài lòng thực khách bốn phương với thực đơn đậm hương, dậy vị, mang đến hành trình khám phá hương vị toàn cầu ngay tại Ocean City.

Khám phá sáng tạo không giới hạn với "Shine Your Life"

Dịp Tết năm nay, Ocean City còn mang đến một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho du khách thông qua chuỗi hoạt động "Shine Your Life", đưa mọi người vào hành trình khám phá “đại tiệc” ánh sáng chưa từng có qua ba chặng độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và sự sáng tạo đột phá.

Ở chặng đầu tiên, “Sự khởi đầu của ánh sáng” diễn ra trên dòng sông Venice hội tụ các màn trình diễn mãn nhãn: từ Lighting Dance rực rỡ đến Múa lửa cầu may đầy ý nghĩa, mỗi tiết mục đều mang thông điệp khởi đầu năm mới sôi động và may mắn. Điểm nhấn là màn Diễu hành ánh sáng trên sông nơi những chiếc thuyền rực rỡ lướt đi trong không gian âm nhạc huyền ảo như thế giới thần tiên ngập tràn cảm xúc, kết hợp ấn tượng cùng show diễn sống động The Grand Voyage.

Chặng tiếp theo là không gian sáng tạo đầy cảm hứng, nơi du khách “Lạc vào thế giới ánh sáng” giữa phân khu K-Town. Tại đây, du khách có thể tự tay tạo nên tác phẩm nghệ thuật từ que LED, đồng thời chiêm ngưỡng Múa quạt LED Hàn Quốc duyên dáng, mang đậm dấu ấn văn hóa ngày Tết.

Chặng cuối mang tên “Ánh sáng phương Đông” tái hiện không gian lễ hội qua những màn Múa đèn lồng và Múa lân LED lung linh tại Little Hong Kong. Cuối cùng, hoạt động diễu hành “Rồng rắn lên mây” trên con đường ánh sáng sẽ khép lại một hành trình trải nghiệm đầy sắc màu, đa giác quan và căng đầy cảm xúc.

Đón Tết tưng bừng với "Vui hội khai xuân" và "Tết Việt xưa"

Không khí Tết sôi động lan tỏa khắp Ocean City với các chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ, sôi động và đậm đà bản sắc truyền thống qua hai chương trình nổi bật: "Vui hội khai xuân" và "Tết Việt xưa” diễn ra từ 24/1 - 3/2. Đây là dịp để du khách tận hưởng không khí Tết trọn vẹn, từ những màn trình diễn hoành tráng đến các hoạt động đậm chất văn hóa dân gian.

Tham gia "Vui hội khai xuân", du khách sẽ hân hoan trong không khí lễ hội bùng nổ với màn biểu diễn Lân Sư Rồng đầy màu sắc từ ngày 24 - 27/1 và 31/1 - 23/2 tại VinWonders Wave Park. Những chú lân uyển chuyển kết hợp với tiếng trống rộn ràng như lời chúc thịnh vượng và may mắn cho một năm mới phát đạt. Chương trình “Hương sắc ngày xuân” từ 31/1 - 3/2 cũng sẽ làm say lòng khán giả với những giai điệu ngọt ngào và tươi vui của mùa xuân, gợi nên cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực.

Chương trình "Tết Việt xưa" diễn ra từ 31/1 - 3/2 tại VinWonders Wave Park sẽ tái hiện không gian Tết truyền thống qua các hoạt động tương tác đầy thú vị. Du khách có thể tham gia workshop Làm đèn lồng, tự tay sáng tạo nên những chiếc đèn lồng độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, hoạt động Xin chữ ông đồ với những câu thư pháp tinh tế là lời chúc may mắn và tài lộc ý nghĩa, hay các trò chơi dân gian như Cầu khỉ, Ném còn, Nhảy sạp và Đánh đu… tại VinWonders Water Park không chỉ khơi gợi ký ức Tết xưa mà còn tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ, gắn kết gia đình và bạn bè.

Với quy mô hoành tráng, đa dạng hoạt động và tinh thần lễ hội rực rỡ - nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, Ocean City hứa hẹn là điểm đến lý tưởng trong dịp Tết, khẳng định vị thế "Thành phố điểm đến mới" phía đông Hà Nội. Đến Ocean City vào dịp khai xuân Ất Tỵ, mỗi du khách không chỉ tìm thấy niềm vui, sự may mắn mà còn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên những người thân yêu để khởi đầu năm mới đầy an lành, hạnh phúc và ngập tràn sung túc.



Thế Định