Sáng 26 tháng Chạp Âm lịch, chuối xanh được bày bán la liệt từ chợ truyền thống đến chợ online. Bởi, trong mâm ngũ quả thờ Tết, chuối là trái cây không thể thiếu.

Do đó, giá chuối ở chợ Tết Bính Ngọ 2026 tăng dựng đứng so với ngày thường. Đặc biệt, những nải chuối lẻ quả có giá đắt gấp 3-4 lần so với nải chẵn quả, song khách vẫn tranh nhau mua.

Chốt mua xong nải chuối tiêu xanh to đẹp với giá tròn 1 triệu đồng ở chợ gần nhà, chị Đào Thị Liên (Định Công, Hà Nội) khoe: “Sáng giờ, tôi phải hỏi đến hàng bán chuối thứ sáu mới mua được nải chuối 29 quả ưng ý. Những hàng trước đó, người bán đều lắc đầu vì chỉ có nải chuối 28 quả”.

Giá chuối xanh chợ Tết tăng dựng đứng. Ảnh: TA

Chị Liên cho biết, nải chuối to, có số quả chẵn rất nhiều và giá cũng không quá cao. Ví như nải chuối 28 quả giá chưa đến 350.000 đồng, còn nải chuối 29 quả giá vọt lên 1 triệu đồng, giá cao gấp hơn 3 lần trong khi chuối chỉ hơn một quả. Đổi lại, nải chuối xanh tiền triệu chị mua quả to già, đẹp, vỏ xanh bóng không có vết xước và quả đều vẫn còn đầu ruồi.

Chị Vũ Ngọc Ngân, tiểu thương bán chuối xanh tại chợ Đại Từ (Định Công), thừa nhận, với những nải chuối lẻ quả giá thường đắt gấp 2-3 lần, thậm chí nếu nải có quả to, đều đẹp giá còn đắt gấp 4 lần so với nải chẵn quả. Chưa kể, giá chuối xanh ngày Tết cũng tăng mạnh so với ngày thường.

Tại sạp chuối xanh của chị Ngân, những nải chuối chẵn quả thường có giá dao động từ 100.000-250.000 đồng/nải tuỳ số lượng quả. Mức giá này cao gần gấp đôi ngày thường.

Riêng những nải chuối có số quả lẻ 15, 17, 19 quả, giá từ 300.000-400.000 đồng/nải. Còn nải có số lượng 25 quả, chị đang bán với giá 550.000 đồng, nải 27 quả có giá 600.000 đồng và nải 29 quả giá lên tới 700.000 đồng. Chị cũng nhấn mạnh, đây là giá chuối tiêu xanh trồng ở miền Bắc, chị không nhập hàng miền Nam ra bán.

Những nải chuối xanh có số quả lẻ 25, 27 hay 29 quả có giá từ 550.000-700.000 đồng/nải. Ảnh: TA

“Ngoài số lượng quả lẻ, việc định giá chuối còn phụ thuộc vào mẫu mã nải chuối. Nếu là nải chuối lẻ quả, cộng với quả to đẹp, không có tì vết thì giá cả triệu đồng mỗi nải vẫn có người mua”, chị nói. Bởi, là đồ thờ cúng, nhiều gia đình thường muốn chọn số quả lẻ, hàng có chất lượng và mẫu mã bắt mắt nhất để cầu mong may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Trái ngược với chuối xanh miền Bắc giá bán theo nải hoặc tính giá theo quả, chuối tiêu xanh miền Nam trên các chợ online lại được bán theo cân.

Sáng 26 tháng Chạp, sau khi sắp xếp đơn hàng để shipper đi giao cho khách, chị Bùi Thị Linh - đầu mối bán chuối tiêu xanh miền Nam ở phường Từ Liêm (Hà Nội) lại tiếp tục rao bán chuối Tết trên chợ online.

Giá chuối xanh hàng loại VIP vẫn 55.000 đồng/kg. Một nải chuối như vậy có trọng lượng khoảng 3kg, tương đương giá 165.000 đồng, chị giới thiệu.

Bất chấp giá đắt đỏ, nhiều người vẫn chọn mua chuối xanh nải lẻ quả. Ảnh: TA

“Với chuối miền Nam, chúng tôi bán theo cân, không tính quả chẵn hay lẻ”, chị nói, đồng thời cho biết chuối miền Nam là hàng đạt chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu nên quả đều tăm tắp, không một vết xước.

Đặc biệt, nếu khách mua nguyên thùng 3-4 nải trọng lượng 9-10kg giá chỉ 400.000 đồng/thùng. Theo chị, mức giá này chỉ bằng 1 nải chuối lẻ quả hàng miền Bắc bán tại chợ Tết.

Do có giá tương đối hợp lý nên số lượng chuối chị gom đơn trước đó rồi giao cho khách trong ba ngày (từ 25 đến 27 tháng Chạp) đã lên tới 300 thùng. Đó là chưa tính lượng đơn ngày hôm nay khách chốt mua.

“Dự kiến, chỉ đầu giờ chiều nay tôi sẽ dừng nhận đơn. Bởi trong kho chỉ còn khoảng 40 thùng chuối xanh nữa là cháy hàng”, chị nói.

Trên các chợ online, một số người còn rao bán chuối xanh với giá chỉ 35.000 đồng/kg nếu mua nguyên thùng 3-4 nải. Song, một số cửa hàng chỉ nhận đơn và giao hàng cho khách đến hết ngày 27 tháng Chạp.