Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu Hội Người cao tuổi đến từ nhiều địa phương cùng đại diện giới văn chương, báo chí. Chương trình do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Hội người cao tuổi tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò, vị thế và những đóng góp bền bỉ của người cao tuổi trong đời sống gia đình và xã hội; đồng thời khẳng định người cao tuổi không chỉ là “cây cao bóng cả” mà còn là nguồn lực tri thức, văn hóa và đạo đức trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ.

Chương trình nhằm bám sát Đề án của Trung ương Hội Người cao tuổi tham mưu Thủ tướng Chính phủ: “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm”, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận, vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Với sự đồng hành của VitaDairy, tại chương trình sẽ diễn ra hoạt động tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng chuyên sâu cho người cao tuổi với sự góp mặt của 20 bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng uy tín, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hoạt động này không chỉ mang đến kiến thức y khoa hữu ích, mà còn là cơ hội để các khách mời tham dự chương trình được tư vấn, chia sẻ hướng dẫn các giải pháp dinh dưỡng và lối sống khoa học, nhằm giúp người cao tuổi chủ động bảo vệ sức khỏe. Sự đồng hành của VitaDairy thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc chung tay vì cộng đồng, nâng cao chất lượng sống trong kỷ nguyên vươn mình cho người cao tuổi Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, mở ra thách thức, nhưng cũng là cơ hội để tôn vinh và học hỏi nguồn lực tri thức và kinh nghiệm từ “thế hệ bạc”.

Đại diện Ban tổ chức, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: “Người cao tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần của gia đình mà còn là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…”

Chương trình càng thêm phần sâu sắc khi có sự góp mặt của đại diện Hội Nhà văn Việt Nam cùng các văn nghệ sĩ tài năng, hứa hẹn sẽ làm đậm nét thêm chiều sâu văn hoá qua những chia sẻ về văn học, ký ức lịch sử và truyền thống gia đình.

Giữa dòng chảy của công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, chuỗi sự kiện lần này sẽ là một lời khẳng định mạnh mẽ: phát huy vai trò người cao tuổi - lực lượng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín xã hội.

Chương trình “Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình”

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)

- Ngày tổ chức: 6h - 16h, thứ Bảy ngày 11/04/2026.

(Nguồn: VitaDairy)