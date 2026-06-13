Không chỉ là hoạt động đồng hành sau kỳ thi, chương trình được xây dựng như một “bước chạy đà” để học sinh làm quen với môi trường đại học song ngữ - quốc tế, đồng thời chuẩn bị nền tảng ngoại ngữ, kỹ năng và tâm thế trước khi chính thức trở thành tân sinh viên.

Thí sinh 2k8 có cơ hội làm quen sớm với môi trường học tập song ngữ, hiện đại tại UEF

Học tiếng Anh theo năng lực, làm quen phương pháp đại học

Trong môi trường đại học hiện đại, tiếng Anh không còn là một “điểm cộng” mà dần trở thành năng lực nền tảng để sinh viên tiếp cận tri thức, mở rộng kết nối và gia tăng cơ hội nghề nghiệp. Với đặc thù đào tạo theo mô hình song ngữ, UEF chú trọng xây dựng lộ trình ngoại ngữ cho sinh viên ngay từ giai đoạn đầu. Vì vậy, lớp tiếng Anh trải nghiệm được xem là bước khởi động quan trọng, giúp thí sinh nhận diện năng lực hiện tại và làm quen với cách học mới.

Lớp tiếng Anh trải nghiệm tạo điều kiện để học sinh làm quen môi trường ngoại ngữ ở UEF

Trước khi tham gia lớp học, thí sinh sẽ được kiểm tra tiếng Anh đầu vào để xếp lớp phù hợp. Hoạt động này giúp mỗi bạn bắt đầu ở đúng trình độ, tránh cảm giác quá tải hoặc thiếu tự tin khi bước vào môi trường học tập có yếu tố quốc tế. Tại lớp học, thí sinh được ôn tập kiến thức căn bản, rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tiếp cận phương pháp học tập tương tác, chú trọng khả năng giao tiếp và ứng dụng.

Thí sinh được kiểm tra tiếng Anh trước khi xếp lớp

Điểm đáng chú ý là lớp học giúp các thí sinh dần thay đổi tư duy học ngoại ngữ: từ học để làm bài kiểm tra sang học để sử dụng, thể hiện bản thân và kết nối với môi trường xung quanh.

UEF Global Pass: “Tour trải nghiệm” phong cách sinh viên quốc tế

Song hành với lớp tiếng Anh, UEF Global Pass được thiết kế như một “tour trải nghiệm phong cách sống sinh viên”. Các trải nghiệm trực quan về cơ sở vật chất, học thuật, ngành nghề, thể chất, kỹ năng, giao lưu và định hướng cá nhân sẽ được triển khai với sự song hành của thầy cô UEF.

Trong hành trình này, học sinh có thể tham gia các workshop chuyên ngành như Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Kinh doanh quốc tế. Đây là cơ hội để các bạn quan sát một ngành học không chỉ qua tên gọi mà qua hoạt động thực tế, bài tập tình huống, cách giảng viên đặt vấn đề và cách sinh viên tương tác. Với những thí sinh còn phân vân giữa các lựa chọn ngành nghề, trải nghiệm này có thể trở thành “phép thử” cần thiết trước khi quyết định nguyện vọng.

Bên cạnh hoạt động học thuật, chương trình còn có các trải nghiệm thể chất năng động như Gym, Boxing, Pickleball, Dancesport, Vovinam. Sự kết hợp này tạo nên tinh thần rất Gen Z: học tập phải đi cùng vận động, kết nối, khám phá bản thân và cân bằng cảm xúc sau một mùa thi nhiều áp lực.

UEF Global Pass đưa thí sinh vào hành trình trải nghiệm đời sống sinh viên thông qua workshop chuyên ngành, hoạt động thể chất và giao lưu cộng đồng.

Hoạt động Global Pass có sự đồng hành, có cố vấn 1:1 từ thầy cô UEF

Ngoài ra, sự xuất hiện của sinh viên UEF trong các hoạt động giúp thí sinh có thêm góc nhìn thực tế, không chỉ từ nhà trường mà từ chính những người đang trải qua hành trình đại học. Đây cũng là yếu tố khiến hoạt động trở nên tự nhiên, trẻ trung và dễ chạm đến tâm lý học sinh sau kỳ thi.

Chương trình còn tích hợp cố vấn tuyển sinh 1:1, hỗ trợ thí sinh tìm hiểu thông tin ngành học, đăng ký nguyện vọng và các vấn đề cần chuẩn bị trước khi nhập học. Các hoạt động như UEF Passport, Gift Box check-in hay Gala cuối khóa cũng góp phần tạo nên cảm giác hứng khởi, giúp hành trình tìm hiểu đại học trở thành một trải nghiệm đáng nhớ thay vì chỉ là những thủ tục thông tin.

Đại học là một cột mốc lớn, nơi người học không chỉ tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng thích nghi, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh hội nhập. Với thí sinh 2k8, việc được chuẩn bị từ sớm sẽ giúp hành trình chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học trở nên nhẹ nhàng, chủ động và tự tin hơn.

Ngọc Minh