Bối cảnh của đoạn clip là buổi tổng kết cuối năm học 2025-2026 của lớp 8A1 Trường TH và THCS Chí Đạo, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.

Buổi tổng kết của lớp học khác biệt khi có nhiều hoạt động của thầy trò, như: Phát thưởng cho các học sinh, chuẩn bị mâm cỗ liên hoan mặn,... Trong đoạn clip cho thấy rõ sự háo hức, phấn khởi của các em học sinh và nhiều tiếng cười.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Sau 24 giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với sự sinh động và vui tươi mà thầy giáo tổ chức cho lớp học. Một số bày tỏ đồng tình với việc tổ chức khen thưởng cho học trò đầy sự gần gũi của thầy giáo. Số ít cũng tò mò về việc tổ chức liên hoan “mặn” khác với lệ thường.

Qua tìm hiểu của VietNamNet, người đăng tải clip là thầy giáo Đặng Thế Tùng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A1, Trường TH và THCS Chí Đạo, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Tùng cho hay khá bất ngờ khi clip của thầy trò nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người. “Tôi cũng rất vui khi nhiều người dành những lời khen cho những hoạt động mà mình tổ chức cho các học trò”, thầy Tùng chia sẻ.

Thầy giáo Đặng Thế Tùng kể, sáng 27/5, Trường TH và THCS Chí Đạo tổng kết năm học. Song, do thời tiết nắng nóng nên Ban Giám hiệu nhà trường quyết định tổ chức lễ chung ngắn gọn, vinh danh học sinh tiêu biểu và để các lớp tự tổ chức tổng kết, trao thưởng riêng sau đó.

“Mọi năm, thông thường các lớp đều tổ chức liên hoan ngọt, nhưng năm nay, lớp trưởng nói lớp muốn tổ chức tiệc mặn đơn giản. Sau đó, chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức liên hoan mặn với mỗi mâm 500 nghìn đồng. Ban đầu các em đề xuất liên hoan ở quán. Tuy nhiên, do sợ học sinh phải di chuyển xa lại không an toàn, tôi quyết định đặt cỗ vào trong lớp, ăn xong thì cùng dọn dẹp. Mâm liên hoan cũng chỉ toàn đồ truyền thống, món ăn hằng ngày chứ không phải những món ăn nhanh, kiểu ‘công nghiệp’”, thầy Tùng chia sẻ.

Theo thầy Tùng, mọi việc cũng được thầy thông báo và xin ý kiến của các phụ huynh trong nhóm lớp.

Ảnh thầy giáo Đặng Thế Tùng phát phần thưởng cho học sinh giỏi. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi phụ huynh nhất trí, lớp trưởng nhờ một phụ huynh trong lớp đặt hộ mâm cỗ. Lớp 8A1 có 30 học sinh, đặt 5 mâm hết 2,5 triệu đồng. Cùng với tiền trà sữa cả lớp 600 nghìn, tổng cộng buổi liên hoan của thầy trò hết 3,1 triệu đồng.

“Khi tôi đăng tải clip, cũng có một số phụ huynh thắc mắc vấn đề nộp quỹ như thế nào. Đây là năm thứ hai tôi chủ nhiệm lớp này. Năm nay, mỗi học sinh đóng 100 nghìn đồng, cộng với tiền quỹ lớp năm ngoái còn thừa, đến trước buổi liên hoan còn 3,6 triệu đồng. Số tiền còn lại tôi làm phần thưởng chia đều cho học sinh theo từng mức kết quả đạt được”, thầy Tùng nói.

Thầy Tùng cũng cho hay, vốn là giáo viên dạy môn Tin học, ông cũng thường chia sẻ các clip trên mạng xã hội, trong đó có nhiều hoạt động của trường lớp.

Điều thầy Tùng vui nhất là các học sinh chia sẻ rất vui sau buổi tổng kết. “Các em cũng rất vui, không ngờ đoạn clip của lớp được nhiều người quan tâm như vậy. Phụ huynh của lớp cũng vui vẻ, đồng thuận với hoạt động này”, thầy Tùng nói.