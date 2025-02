Theo NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, năm 2025, Việt Nam tổ chức nhiều ngày lễ lớn, các nghệ sĩ xiếc cũng tập trung ra mắt nhiều vở diễn ý nghĩa.

Cụ thể, chương trình Tia nắng bình yên ra mắt ngày 16 và 17/8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025). Ngoài yêu cầu chuyên môn xiếc, ê-kíp phối hợp với Hội đồng hương Công an Hưng Yên để tư vấn, xây dựng hình tượng chiến sĩ Công an phù hợp trên sân khấu.

Tiết mục trong chương trình "Đi cùng năm tháng" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: LĐXVN

Tiếp đó, chương trình Bản hùng ca đất nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra ngày 19/4 tại Rạp xiếc Trung ương. Chương trình do Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện, mang đến khán giả những tiết mục xiếc người, xiếc thú kết hợp với những giai điệu cách mạng.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức 4 buổi biểu diễn xiếc với chủ đề Sen vào ngày 17 và 18/5. Số thứ 7 của xiếc Đi cùng năm tháng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) có chủ đề Ký ức Trường Sơn, với 5 buổi diễn từ ngày 25-27/7.

Kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tổ chức 6 buổi biểu diễn kết hợp ca nhạc tổng hợp có chủ đề Tôi yêu Việt Nam.

Ngoài ra, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như: Những cánh hồng bay nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, diễn từ ngày 7-9/3, tại Rạp xiếc Trung ương; Gala xiếc và ảo thuật ba miền lần thứ 2, với 8 buổi diễn từ ngày 26/4-1/5 tại Hà Nội...

Năm 2025, Liên đoàn dàn dựng vở Trần Nhân Tông, tôn vinh Phật hoàng Trần Nhân Tông, kết hợp giữa xiếc và cải lương, biểu diễn trong và ngoài nước.

Tại sân khấu vuông mới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có các hoạt động biểu diễn định kỳ phục vụ du lịch như Sông trăng show, Không muốn cũng phải cười, IONAH show…

Theo NSND Tống Toàn Thắng, các chương trình đều được dàn dựng công phu, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu, trong đó nhiều người từng giành giải thưởng quốc tế.