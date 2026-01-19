Xuất hiện tại lễ kỷ niệm 30 năm phát sóng của kênh Điện ảnh CCTV, Chương Tử Di (47 tuổi) nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, loạt ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa tại sự kiện mới là tâm điểm gây tranh luận trên mạng xã hội.

Gương mặt khác lạ của nữ minh tinh.

Trong những khung hình, gương mặt nữ diễn viên bị nhận xét là sưng phù, trông khác lạ, thậm chí khó nhận ra. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bàn tán xoay quanh nguyên nhân của sự thay đổi này, từ việc tăng cân cho đến nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, một số quan điểm cho rằng đây là hệ quả khó tránh của tuổi tác đối với các nghệ sĩ trung niên, khi quá trình trao đổi chất chậm lại và việc duy trì phong độ ngày càng khắt khe. Dù khán giả hiện nay cởi mở hơn với các phương pháp làm đẹp hiện đại, nhiều người vẫn mong sự can thiệp được tiết chế để giữ nét tự nhiên.

Hình ảnh Chương Tử Di do ê-kíp đăng tải.

Đáng chú ý, những hình ảnh đã qua chỉnh sửa do ê-kíp của Chương Tử Di công bố sau sự kiện cho thấy gương mặt cô gọn gàng và sắc nét hơn. Sự khác biệt rõ rệt giữa ảnh hậu trường và ảnh chính thức tiếp tục làm dấy lên tranh luận khi không ít ý kiến cho rằng việc can thiệp quá đà có thể khiến vẻ đẹp tự nhiên ban đầu khó được giữ trọn.

Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc. Được định hướng theo nghệ thuật từ sớm, cô bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi và theo học khoa múa của Học viện Múa Bắc Kinh khi mới 11 tuổi.

Nữ diễn viên vẫn duy trì được ánh hào quang bền bỉ suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Năm 1996, cô trúng tuyển Học viện Hý kịch Trung ương, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Tên tuổi Chương Tử Di gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như Đường về nhà, Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, 2046, Thập diện mai phục và Hồi ức của một geisha, giúp cô được đề cử và vinh danh tại nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế.

