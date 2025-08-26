Mưa lớn kéo dài sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và đời sống của người dân. Giữa tình cảnh ấy, những khoảnh khắc sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua ngập lụt khiến nhiều người ấm lòng.

Thoát khỏi “biển nước” nhờ người lạ

Với chị Lưu Bảo Lan (SN 1992, Hà Nội), ngày 26/8 là một ký ức khó quên. Trên quãng đường gần 10km từ công ty về nhà giờ tan tầm, chị nhận được sự giúp đỡ tận tình từ 3 người xa lạ.

Chị Lan (ngồi sau xe đạp) được người lạ giúp đỡ trong ngày nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu

Lan kể, khoảng 17h, khi biết nhiều tuyến đường ngập sâu, chị gửi ô tô và gọi xe ôm công nghệ từ đường Duy Tân về nhà ở phường Tây Mỗ. Tuy nhiên, nhiều tài xế hủy chuyến vì cung đường quá khó đi. Khi một tài xế đồng ý nhận chở, chị mừng rỡ vô cùng.

“Bạn ấy còn gọi báo trước rằng cuốc xe này hơi gian nan, nếu tôi kiên nhẫn chờ thì bạn sẽ tới đón. Tôi đồng ý ngay vì lúc đó rất khó đặt xe.

Tuy nhiên, đi được chừng 4km thì xe chết máy giữa đoạn ngập. Chúng tôi phải xuống dắt, đẩy xe, xểnh chút là có thể lao xuống hồ. Từ đoạn đó, tôi đành tự xoay xở để về nhà”, Lan nhớ lại.

Nước ngập tới thắt lưng, trên tay ôm chồng hồ sơ giấy tờ nặng trĩu, Lan thêm phần hoảng sợ khi thấy dưới chân có cả đỉa và giun. May mắn, chị được người dân dìu qua đoạn ngập sâu.

Khi xác định phải lội bộ hết quãng đường còn lại, Lan tình cờ được một người phụ nữ đi xe đạp cho quá giang.

“Chị ấy chở cả tôi và đống hồ sơ trên chiếc xe đạp. Đi khoảng 1km, đến lối rẽ về nhà thì chị bảo tôi chịu khó đi bộ tiếp. Ngay lúc ấy, tôi lại gặp một người đàn ông tốt bụng đi xe máy và được anh chở về tận nhà”, Lan kể.

An toàn trở về, nhớ lại đoạn đường gian nan cùng sự giúp đỡ chân thành của 3 người lạ, Lan thấy vô cùng xúc động. “Giữa cảnh mưa ngập, hành động tương trợ của những người xa lạ khiến tôi ấm lòng”, Lan nói.

Sửa xe miễn phí giữa đường ngập

Anh Phạm Trung Hiếu (SN 1994, quê Thái Bình) làm việc tại một tiệm sửa xe máy ở khu đô thị Tân Tây Đô (Hà Nội).

Trong bữa cơm trưa 26/8, Hiếu và đồng nghiệp bàn tán về cảnh nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm trong biển nước. Ngay sau đó, nhóm nảy ra ý tưởng đi dọc các tuyến phố ngập để sửa xe miễn phí cho người dân.

Nhóm của Hiếu sửa xe miễn phí cho người dân Hà Nội

Khoảng 13h, Hiếu cùng 4 người bạn chuẩn bị đồ nghề, lên đường với tinh thần: “Gặp ai cần thì giúp, xe nào hỏng thì sửa”. Họ di chuyển qua các tuyến Cầu Diễn, Nhổn, Mỹ Đình, rồi chọn sân vận động Mỹ Đình làm điểm đứng cố định để hỗ trợ mọi người.

“Trong buổi chiều, chúng tôi giúp được khoảng 9-10 trường hợp, hầu hết đều bị chết máy giữa đường ngập. Xe hỏng nhẹ, chúng tôi giúp khởi động bình thường. Xe hỏng nặng, chúng tôi cố gắng sửa để họ đi được đến điểm sửa xe gần nhất”, Hiếu kể.

Hiếu (người cầm ô) thấy vui khi có thể lan tỏa việc tốt giữa ngày mưa ngập

Trong lúc làm việc, nhóm gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. “Có người tưởng chúng tôi là thợ dạo, sợ bị ‘chặt chém’ nên dè dặt từ chối. Tôi nghĩ, đó là tâm lý dễ hiểu”, Hiếu nói.

Khoảng 17h30, nhóm của Hiếu thu đồ trở về cửa hàng để hỗ trợ đồng nghiệp chống ngập khi Hà Nội tiếp tục đổ mưa lớn.

Cho cả xóm sạc pin nhờ

Cơn bão Kajiki quần thảo khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề.

Anh Nguyễn Văn Nam (xã Đức Thịnh) kể, từ sáng 25/8, xóm anh mất điện, đến tối 26/8 vẫn chưa được cấp lại, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh cả xóm cùng nhau sạc pin điện thoại khiến người xem ấm lòng

Khoảng 13h ngày 26/8, một hộ dân trong xóm khởi động máy nổ. Nghe tin, cả xóm kéo nhau mang điện thoại sang sạc nhờ.

“Nhà anh ấy vui vẻ đón tiếp. Chỉ một lúc sau đã có gần 60 chiếc điện thoại cắm sạc, cảnh tượng thể hiện tình làng nghĩa xóm đáng quý”, anh Nam kể.

Điện thoại sạc đầy pin, người dân trong xóm ai cũng phấn khởi. “Điều chúng tôi mừng nhất là có thể gọi cho người thân đang làm ăn xa, báo tin an toàn để họ an lòng”, anh nói.

Xóm của anh Nam thiệt hại nặng nề sau cơn bão

Cơn bão Kajiki khiến nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ gãy. Nhưng lúc khó khăn, anh Nam cảm nhận được tình cảm ấm áp từ bà con xóm giềng.

“Mất điện dài ngày, mọi người cho nhau sạc pin nhờ, cùng dọn dẹp sau bão, thậm chí nấu cơm chung để tiết kiệm gas. Những hình ảnh ấy khiến tôi thấy ấm áp”, anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC