Chiều 1/7, Công an phường Vân Dương (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ việc cô gái bị hành hung tại công viên Lãm Làng lên Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ chỉ huy Công an phường Vân Dương, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các nghi phạm liên quan và mời bị hại đến làm việc. Biên bản sự việc được lập đầy đủ để phục vụ quá trình điều tra.

Vụ việc được quay clip, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Về hướng xử lý tiếp theo, đại diện công an phường khẳng định vụ việc vượt quá thẩm quyền của cấp phường, do đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu liên quan lên Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục giải quyết.

Trước đó, vào ngày 28/6, có vụ xô xát xảy ra tại công viên Lãm Làng, TP Bắc Ninh. Một cô gái trẻ đã bị hành hung ngay giữa nơi công cộng. Toàn bộ diễn biến sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, chiều 29/6, Công an phường Vân Dương đã phát đi thông báo truy tìm các nghi phạm và nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.