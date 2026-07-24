Cận thị đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, trong khi phương pháp điều trị cũng đã thay đổi đáng kể. BS. Bùi Tiến Hùng (Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa) cho biết: "Nếu trước đây nhiều người chỉ quan tâm đến việc 'hết cận', thì hiện nay điều trị phải đảm bảo ba yếu tố: an toàn, kết quả ổn định lâu dài và phù hợp với từng người bệnh."

Theo BS.Hùng, với sự phát triển của công nghệ, mục tiêu điều trị không chỉ là giúp người bệnh nhìn rõ sau phẫu thuật mà còn duy trì thị lực ổn định lâu dài, hạn chế nguy cơ tái cận và khô mắt.

BS. Bùi Tiến Hùng cho biết, việc lựa chọn phương pháp điều trị cận thị an toàn và phù hợp để duy trì thị lực lâu dài rất quan trọng với các bạn trẻ.

Một trong những xu hướng nổi bật của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, không phải người cận thị nặng nào cũng phù hợp với phẫu thuật laser. Với trường hợp cận từ khoảng 6,5-7 Diop trở lên hoặc có giác mạc không phù hợp, các bác sĩ thường sẽ chỉ định phẫu thuật Phakic ICL - kỹ thuật đặt thấu kính chuyên biệt vào trong mắt để điều chỉnh tật khúc xạ, đồng thời bảo tồn thủy tinh thể tự nhiên.

Theo BS. Bùi Tiến Hùng, mục tiêu là lựa chọn phương pháp an toàn nhất, mang lại thị lực tối ưu và hiệu quả lâu dài. “Công nghệ không chỉ giúp phẫu thuật chính xác hơn mà còn hỗ trợ tiên lượng kết quả điều trị. Nếu chưa thể tiên lượng được kết quả thì tốt nhất nên dừng lại, nên từ chối".

Tại Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa, hệ thống chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại như VisuMax 800, MEL 90, Artevo 850 cùng các kỹ thuật SMILE Pro, Presbyond và Phakic ICL giúp mở rộng lựa chọn điều trị theo từng người bệnh. Với kinh nghiệm thực hiện hơn 8.000 ca Phakic ICL của BS. Bùi Tiến Hùng, Trung tâm tiếp tục ứng dụng siêu âm UBM để đánh giá chi tiết cấu trúc mắt, tối ưu việc lựa chọn kích thước thấu kính. Kết hợp với kính hiển vi 3D trong phẫu thuật, những công nghệ này góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn và hiệu quả cá thể hóa điều trị.

Hệ thống công nghệ hiện đại hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, cá thể hóa phương pháp điều trị và nâng cao độ an toàn trong phẫu thuật mắt.

Bên cạnh điều trị tật khúc xạ, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa còn điều trị các bệnh lý võng mạc như: võng mạc đái tháo đường và thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Nhờ công nghệ chẩn đoán hình ảnh, thuốc điều trị nội nhãn và quy trình theo dõi chuẩn hóa, người bệnh có thêm cơ hội bảo tồn thị lực hiệu quả và lâu dài.

“Trung tâm được đầu tư hệ thống chẩn đoán, điều trị đồng bộ với các thiết bị hiện đại từ Đức, Mỹ, Nhật Bản cùng các đối tác uy tín. Tiêu biểu là kính hiển vi phẫu thuật 3D Artevo 850, hỗ trợ phẫu thuật viên quan sát tối ưu, thao tác chính xác và nâng cao độ an toàn trong phẫu thuật”, đại diện Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết.

Trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, sự đồng hành của Zeiss và Alcon giúp Trung tâm ứng dụng các loại thủy tinh thể nhân tạo chất lượng cao, giúp người bệnh phục hồi thị lực, cải thiện chất lượng thị giác và cuộc sống sau mổ.

BS. Bùi Tiến Hùng lựa chọn phương pháp điều trị mắt dựa trên kết quả thăm khám và tiên lượng bằng công nghệ.

Theo BS. Bùi Tiến Hùng, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người bệnh đạt kết quả điều trị tốt và an toàn hơn.

Ông nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của một trung tâm nhãn khoa nằm ở y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc.

"Chúng tôi không dám hứa sẽ trở thành trung tâm lớn nhất, nhưng luôn nỗ lực để trở thành một trong những trung tâm đáng tin cậy nhất, nơi người bệnh được chăm sóc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tôn trọng. Đó cũng là định hướng của Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa: kết hợp chuyên môn, công nghệ và sự thấu hiểu để đồng hành cùng người bệnh trong hành trình bảo vệ thị lực”, BS. Bùi Tiến Hùng chia sẻ.

Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa khai trương ngày 23/7/2026

Ngày 23/7/2026, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức đi vào hoạt động tại Tầng 1, Tòa D, Bệnh viện Đại học Phenikaa (Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội). Được phát triển theo mô hình nhãn khoa chuyên sâu, Trung tâm cung cấp dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật mắt toàn diện. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như kiểm soát cận thị trẻ em, điều trị bệnh lý võng mạc, phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ bằng các công nghệ tiên tiến như SMILE Pro, Presbyond, Phakic ICL…, hướng tới giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả và cá thể hóa cho người bệnh.

(Nguồn: Bệnh viện Đại học Phenikaa)