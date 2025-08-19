Trong y học hiện đại, nội soi tiêu hóa là phương pháp tối ưu để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý ung thư dạ dày - đại tràng. Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong việc áp dụng công nghệ này một cách hệ thống, chuẩn hóa và chính điều đó đã giúp nước này đạt được những thành tựu ấn tượng trong tầm soát ung thư đường tiêu hóa.

BS. Kinoshita Koshi - Trưởng Khoa Tiêu hóa & Nội soi, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren thảo luận cùng bác sĩ tại Bernard

Tăng tỷ lệ phát hiện ung thư giai đoạn sớm nhờ nội soi đúng quy trình

Theo báo cáo năm 2022 của Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản, các ca ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn 0 và I có tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 90%. Tỷ lệ phát hiện sớm ung thư đại tràng tại Nhật cũng cao hơn 40 - 50% so với nhiều quốc gia chưa phổ cập nội soi toàn dân.

“Nội soi không chỉ là quan sát mà là đánh giá đúng bản chất tổn thương và không bỏ sót, đặc biệt với các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương phẳng, khó quan sát ở những vị trí khuất”, BS. Kinoshita Koshi, Trưởng Khoa Tiêu hóa & Nội soi, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản), nhấn mạnh.

Bernard ghi lại hình ảnh và video ca soi đầy đủ theo tiêu chuẩn Nhật

Ông cũng chia sẻ thêm, tại Nhật, mỗi ca nội soi dạ dày thường kéo dài 7 - 10 phút, nội soi đại tràng 20 - 30 phút và bắt buộc ghi hình từng vị trí giải phẫu. Sau nội soi, các bác sĩ sẽ tiếp tục xem lại ảnh, đối chiếu báo cáo và thảo luận nhóm. Mục tiêu là hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót tổn thương, kể cả những bất thường nhỏ nhất.

Thế nhưng tại một số cơ sở y tế, quy trình nội soi vẫn còn sơ sài: thời gian thực hiện vội vã, không ghi hình, không đối chiếu lại. Khi ấy, những tổn thương tiền ung thư, đặc biệt là tổn thương phẳng, nhỏ hoặc polyp rất dễ bị bỏ sót. Việc thiếu lưu trữ hình ảnh cũng khiến bác sĩ khó đánh giá lại tổn thương hoặc minh chứng rõ ràng cho chẩn đoán. Nguy hiểm hơn, quy trình tiệt khuẩn không đảm bảo có thể trở thành nguồn lây chéo vi khuẩn H.pylori, vi rút HBV, HCV, thậm chí HIV.

Phòng khám đa khoa Bernard triển khai nội soi tiêu hóa chuẩn Nhật

Một trong những điểm khác biệt quan trọng tại Phòng khám đa khoa Bernard là quy trình kiểm tra chéo cùng chuyên gia Nhật Bản giúp giảm bỏ sót, tăng độ chính xác và tính khách quan trong chẩn đoán

Tại Việt Nam, Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard là một trong số ít cơ sở y tế kiên trì theo đuổi chất lượng nội soi tiêu hóa chuẩn Nhật Bản. Là đối tác chiến lược của Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren, Bernard không chỉ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mà còn áp dụng toàn diện các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ thiết bị, nhân sự đến quy trình vận hành nhằm tái hiện đồng bộ chất lượng nội soi như tại Nhật Bản.

Về công nghệ, hệ thống nội soi Fujifilm BL7000 tại Bernard cho phép phóng đại quang học tới 135 lần, tích hợp ánh sáng xanh (BLI) và dải màu tăng cường (LCI). Nhờ đó, bác sĩ có thể phát hiện rõ các tổn thương nhỏ, tổn thương dạng phẳng hoặc tổn thương tiền ung thư,... những dấu hiệu thường bị bỏ sót nếu chỉ soi bằng thiết bị thông thường.

Bác sĩ tại Bernard (thứ ba bên trái sang) tham gia trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren hồi tháng 2 & 3/2025

Về nhân lực, đội ngũ bác sĩ nội soi tại Bernard được đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia trao đổi chuyên môn với chuyên gia Nhật Bản và được tạo điều kiện sang Nhật quan sát - thực hành - chuẩn hóa kỹ năng. Mỗi hình ảnh nội soi đều được ghi lại, lưu trữ và đánh giá lại định kỳ.

Về quy trình, Bernard đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ lây nhiễm - một rủi ro âm thầm nhưng nghiêm trọng trong nội soi. Tại đây, dây soi được tiệt khuẩn bằng hệ thống rửa tự động; chất lượng thiết bị được kiểm tra mỗi ngày; số lượng ống soi chuẩn bị đủ theo số ca để tránh tái sử dụng gấp gáp, loại trừ nguy cơ lây nhiễm chéo.

Điều dưỡng đến từ Nhật Bản giám sát quy trình khử khuẩn ống nội soi tại Bernard trong chuyến làm việc và trao đổi chuyên môn

Tại Nhật Bản, sau hơn 15 năm chuẩn hóa quy trình, chất lượng nội soi tiêu hóa đã nâng lên rõ rệt: phát hiện sớm nhiều hơn, tỷ lệ tử vong vì ung thư giảm dần từng năm. Tại Bernard, hành trình đó cũng đang được theo đuổi từng ngày. Không chỉ mang lại trải nghiệm nội soi nhẹ nhàng, không đau mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn: soi để không bỏ sót, soi để cứu sống.

Nếu vài năm trở lại đây, người Việt bắt đầu quen với khái niệm “nội soi không đau”, thì Bernard đã đi thêm một bước, không dừng lại ở việc thuyết phục khách hàng có nên nội soi hay không, mà tập trung vào câu hỏi quan trọng hơn - “Nội soi ở đâu để phát hiện ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng?”.

Bích Đào