Dưới góc nhìn chuyên môn, lão hóa không chỉ xảy ra ở lớp da mà là sự suy yếu đồng thời của hệ thống nâng đỡ bên dưới như dây chằng, mô mỡ, cơ SMAS và chất lượng nền da. Khi các cấu trúc này sa trễ, gương mặt sẽ mất dần độ săn chắc và đường nét dù chăm sóc da kỹ lưỡng.

Đây cũng là lý do nhiều phương pháp trẻ hóa chỉ tác động bề mặt thường cho hiệu quả ngắn hạn nếu chưa xử lý đúng cấu trúc nâng đỡ sâu bên trong.

Trẻ hóa hiện đại không còn là “kéo da” đơn thuần

Hiện nay, các kỹ thuật căng da mặt hiện đại như căng da mặt SMAS, căng da mặt nội soi, căng da mặt mini, căng da mặt toàn phần… đều hướng đến mục tiêu phục hồi lại hệ thống nâng đỡ bên dưới thay vì chỉ làm căng lớp da bên ngoài.

Trong phẫu thuật, điều quan trọng nhất không phải kéo da thật nhiều mà là tái định vị mô mềm đúng cấu trúc giải phẫu. Khi lực nâng được phân bổ từ lớp sâu, gương mặt sẽ trẻ hơn nhưng vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên, hạn chế cảm giác căng cứng hay “đơ mặt” sau can thiệp.

Phẫu thuật căng da mặt hiện đại là xu hướng trẻ hóa giúp cải thiện tình trạng chùng nhão và mất đường nét gương mặt.

Thực tế không ít trường hợp thực hiện căng da mặt ở các cơ sở thiếu chuyên môn, lựa chọn kỹ thuật không phù hợp hoặc can thiệp sai lớp giải phẫu dẫn đến biến chứng như sẹo kéo dài vùng thái dương, trước tai, gương mặt mất cân đối, da bị kéo quá căng, biểu cảm thiếu tự nhiên, thậm chí nhiễm trùng và tổn thương mô mềm.

Có trường hợp một nữ bệnh nhân đến viện trong tình trạng vùng mặt giữa bị co kéo mạnh sau phẫu thuật căng da trước đó. Đường rạch quanh tai để lại sẹo xấu, vùng má căng cứng và thiếu đối xứng rõ rệt. Điều đáng tiếc là trước khi thực hiện, bệnh nhân gần như chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo và giá thành mà chưa được đánh giá đầy đủ về cấu trúc giải phẫu khuôn mặt cũng như mức độ lão hóa thực tế.

Ở những trường hợp như vậy, việc chỉnh sửa khó hơn rất nhiều so với phẫu thuật lần đầu vì mô sẹo đã thay đổi cấu trúc giải phẫu tự nhiên. Phẫu thuật không chỉ dừng ở việc xử lý sẹo mà còn phải giải phóng mô co kéo, phục hồi hệ thống nâng đỡ và cân bằng lại đường nét gương mặt.

Phẫu thuật căng da hiện đại cần kết hợp tái tạo thể tích và chất lượng nền da

Theo tuổi tác, gương mặt lão hóa không chỉ vì da chảy xệ mà còn do mất thể tích mô mỡ vùng thái dương, má giữa, rãnh lệ hay hốc mắt. Nếu chỉ kéo căng mà không xử lý phần thiếu hụt thể tích, gương mặt dễ trở nên gầy, cứng và thiếu sức sống.

Căng da mặt chuẩn y khoa không chỉ xử lý bề mặt da mà còn tác động vào lớp SMAS nhằm nâng đỡ và tái cấu trúc gương mặt.

Trong nhiều phác đồ trẻ hóa hiện nay, kỹ thuật cấy mỡ vi phân Microfat được ứng dụng kết hợp nhằm bù đắp thể tích thiếu hụt ở các vùng lõm hóp như thái dương, má hay hốc mắt bằng tế bào mỡ tự thân đã được tinh lọc. Ưu điểm của phương pháp này là tạo độ đầy mềm mại, tự nhiên và hỗ trợ cải thiện chất lượng nền da nhờ các yếu tố tăng trưởng có trong mô mỡ tự thân.

Bên cạnh đó, các công nghệ co da thế hệ mới hiện cũng được ứng dụng hỗ trợ trong trẻ hóa khuôn mặt, cho khả năng co da chính xác hơn ở vùng mặt.

Cá nhân hóa là yếu tố quyết định hiệu quả trẻ hóa lâu dài

Một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là áp dụng cùng một kỹ thuật cho nhiều gương mặt khác nhau. Trên thực tế, mỗi bệnh nhân có cấu trúc xương, chất lượng mô mềm, mức độ sa trễ và tốc độ lão hóa hoàn toàn khác nhau.

Có người cần xử lý chủ yếu ở vùng cổ và viền hàm. Có trường hợp lại thiếu thể tích vùng giữa mặt. Một số bệnh nhân trẻ tuổi chỉ cần nâng cơ nhẹ kết hợp công nghệ co da, trong khi người lão hóa nặng cần can thiệp sâu hơn ở lớp SMAS.

Vì vậy, trước mỗi ca phẫu thuật, việc đánh giá toàn diện cấu trúc gương mặt, độ đàn hồi mô mềm, chất lượng da và tình trạng sức khỏe là bước bắt buộc để xây dựng phác đồ phù hợp.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê thực hiện căng da mặt với định hướng trẻ hóa tự nhiên, cá nhân hóa

Tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, các kỹ thuật căng da mặt được triển khai theo hướng cá nhân hóa, kết hợp giữa phẫu thuật căng da mặt, tái tạo thể tích bằng Microfat và các công nghệ hỗ trợ co da hiện đại nhằm hướng đến hiệu quả trẻ hóa tự nhiên, an toàn và bền vững lâu dài.