Các chuyên gia an ninh khách sạn nhiều lần khuyến nghị rằng vị trí phòng nghỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn của du khách. Trong đó, tầng 3 đến tầng 6 được coi là lựa chọn tối ưu.

Ảnh minh họa: Etsy

Chuyên gia an ninh du lịch Drew Dwyer - cựu đặc vụ CIA - chia sẻ trên Condé Nast Traveler: “Không nên lưu trú ở tầng 1 hoặc tầng áp mái. Tầng thấp thường dễ bị đột nhập, còn tầng cao lại bất lợi trong trường hợp phải sơ tán khẩn”.

Theo phân tích, các tầng quá thấp (như tầng 1 hoặc tầng 2) dễ bị kẻ gian tiếp cận qua cửa sổ, ban công, tiềm ẩn nguy cơ bị mất cắp hoặc bị xâm nhập.

Ngược lại, việc ở tầng quá cao (từ tầng 10 trở lên) gây nhiều khó khăn khi xảy ra sự cố như hỏa hoạn, động đất. Các đội cứu hộ thường chỉ có thể tiếp cận hiệu quả bằng thang cứu hỏa hoặc thiết bị chuyên dụng trong phạm vi 6 tầng trở xuống.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, lựa chọn tầng 3 đến tầng 6 mang lại sự cân bằng hợp lý: Tránh nguy cơ bị xâm nhập từ bên ngoài, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận cứu hộ. Đây cũng là độ cao giúp hạn chế tác động của khói độc từ đám cháy.

Ảnh minh họa: ELID

Ngoài yếu tố an toàn, việc ở tầng trung bình còn thuận lợi khi cần di chuyển bằng thang bộ trong trường hợp mất điện hoặc thang máy ngừng hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em, người cao tuổi hoặc người có vấn đề sức khỏe.

Không chỉ vậy, nhiều khách sạn hiện nay cũng sắp xếp dịch vụ tiện ích, nhà hàng, phòng chức năng ở các tầng dưới, nên ở tầng trung bình vừa tiện di chuyển, vừa tiết kiệm thời gian - một điểm cộng cho việc trải nghiệm lưu trú.