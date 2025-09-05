Ba lần sinh, một ngày đặc biệt

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc và Nguyễn Phú (cùng 31 tuổi, Đà Nẵng) là mối tình đầu, gắn bó suốt 12 năm từ khi còn đi học. Trước khi kết hôn, Ngọc từng phải phẫu thuật điều trị u buồng trứng, trong lòng luôn lo lắng khó có con. Suốt thời gian đó, Phú luôn ở bên chăm sóc, động viên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái.

Năm 2019, cặp đôi đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến lễ cưới phải hoãn nhiều lần. Sau cùng, họ quyết định đăng ký kết hôn và dọn về sống chung.

Vợ chồng Ngọc bên 3 đứa con có cùng ngày sinh nhật

Điều bất ngờ xảy ra vào năm 2020, khi Ngọc phát hiện mang thai. Ngày 5/9/2020, chị hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Ngọc Thư Kỳ.

Hai năm sau, chị tiếp tục sinh cậu con trai thứ 2, cũng vào ngày 5/9. Đến năm 2023, bé gái út cũng chào đời vào ngày 5/9, khiến cả gia đình vô cùng ngỡ ngàng. Đặc biệt, cả 3 bé đều được sinh thường, đủ tháng và khỏe mạnh.

Hồng Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi không hề ‘canh thả’ hay chọn ngày sinh. Việc mang thai 3 em bé đều nằm ngoài kế hoạch. Khi biết các con trùng ngày sinh nhật, nhiều người còn nghĩ tôi chọn sinh mổ để lấy ngày đẹp”.

Bà mẹ Đà Nẵng nhớ lại, chị mang bầu bé gái thứ ba khi cậu con trai thứ 2 mới tròn 2 tháng tuổi. Đi siêu âm, được bác sĩ dự sinh vào ngày 5/9, chị bất ngờ nhưng cũng hoài nghi. Ngọc nghĩ “dự sinh chỉ là dự đoán, có thể lệch vài ngày”.

Thế nhưng, đêm 4/9/2023, trong lúc bán hàng, chị vỡ ối, phải nhập viện gấp. Ngọc hạ sinh con gái út vào rạng sáng hôm sau (5/9) trong sự ngạc nhiên của chính mình.

“Bạn bè hay nói vui rằng, vợ chồng tôi nên đăng ký tham gia chương trình ‘Chuyện lạ có thật’ vì khả năng 3 lần sinh 3 con cùng ngày 5/9 hiếm ngang với trúng số độc đắc", Ngọc cười kể.

Yêu thương trọn vẹn

Với vợ chồng Ngọc, 3 đứa con là món quà vô giá. Song việc sinh con liền kề cũng để lại nhiều kỷ niệm đặc biệt. Ngọc chia sẻ: “Cứ mỗi lần con thôi nôi thì tôi lại ở viện sinh bé kế tiếp. Tôi bỏ lỡ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái đầu và con trai thứ hai.

Mãi đến năm 2024, khi con gái út thôi nôi, cả nhà mới có dịp tổ chức sinh nhật đông đủ cho cả 3 bé. Không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười khiến vợ chồng tôi thấy được bù đắp cho 2 lần bỏ lỡ sinh nhật con”.

Với Ngọc, các con là món quà kỳ diệu

Vợ chồng Ngọc thường ví von, các con giống như món quà Giáng sinh mà ông già Noel gửi đến.

Suốt 3 năm liền, chị coi sự trùng hợp này là món quà kỳ diệu từ ông trời. “Các con là may mắn, là sợi dây kết nối gia đình. Tôi thấy tự hào vì có thể mang 3 thiên thần đến thế giới này một cách bình an và trọn vẹn”, Ngọc nói.

Điều khiến Ngọc trăn trở nhất là làm sao phân chia tình cảm công bằng cho cả 3 bé. Nhưng với bản năng của người mẹ, chị đã yêu thương con một cách trọn vẹn suốt những năm qua.

“Chúng sẽ lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ và cả gia đình. Và tôi tin rằng, giữa chúng sẽ có một sự kết nối đặc biệt khi trùng ngày sinh nhật”, Ngọc nói.

Hiện tại, Ngọc đang mang thai bé thứ tư, dự sinh vào ngày 25/10/2025. Dù sinh con dày, chị không cảm thấy quá vất vả bởi luôn có chồng đồng hành từ lúc mang thai đến chăm con nhỏ, cùng sự hỗ trợ tận tình từ hai bên gia đình.

Ảnh: NVCC