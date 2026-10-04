Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn 'thần đèn') bị cáo buộc cùng đồng phạm khai thác hơn 169.000m³ đất, đá vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép và dùng 'đàn em' gây sức ép với một doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn thần đèn, thành viên góp vốn Công ty Alma) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án, Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty Alma; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics; Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Công ty Alma cùng nhiều người khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Gây rối trật tự công cộng và Cưỡng đoạt tài sản.

Khai thác mỏ vượt công suất

Theo kết luận điều tra, Công ty Alma có trụ sở tại Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi và một số loại khoáng sản khác.

Cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn, mỗi người 3 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Alma.

Ba người giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện thủ tục để công ty được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"). Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 10/2023, Công ty Alma trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng khoảng 1,611 triệum³. Sau đó, doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác. Từ tháng 7/2024, Công ty Alma bắt đầu khai thác mỏ.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Giám đốc Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép.

Tổng khối lượng đất, đá được xác định khai thác vượt quy định là hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa ba cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người 30%.

Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, Tuấn 'thần đèn' được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng. Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Khoảng tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, ba cổ đông lo sợ hành vi khai thác vượt công suất tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện.

Theo kết luận điều tra, họ thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần tại Công ty Alma. Tuy nhiên, trên thực tế, ba người vẫn là cổ đông và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác.

Bị cáo buộc ép doanh nghiệp giáp ranh

Mỏ đất Tượng Sơn của Công ty Alma giáp mỏ đất của Công ty DHT, do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định từ khi Công ty Alma được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất của Alma.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo 'đàn em' nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu bồi thường với lý do doanh nghiệp này từng khai thác sang phần đất của Công ty Alma.

Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người đến làm việc trực tiếp với Công ty DHT.

Bên trong mỏ đất của Công ty Alma

Theo kết luận điều tra, do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của Alma với diện tích 1.822m².

Phía Công ty Alma yêu cầu DHT bồi thường 3 tỷ đồng. Ông Thịnh nhiều lần đề nghị giảm số tiền nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, Công ty Alma không nhận tiền bồi thường mà bị cáo buộc đã khai thác khoảng 96.544m³ đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT để bán.

Do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ tại Thanh Hóa, phía Công ty DHT không ngăn cản và sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn 'thần đèn' bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.

Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về ba tội danh. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố theo vai trò và hành vi được xác định trong vụ án.