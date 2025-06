XEM CLIP:

Sau vụ việc Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip và những hình ảnh căn “biệt phủ” rộng hàng nghìn m2, bên cạnh là bãi tập kết cát nằm bên bờ sông Mã được cho là của Tuấn “thần đèn”.

"Biệt phủ" bề thế có vị trí gần điểm tập kết cát.

Mạng xã hội còn phát hình ảnh toàn cảnh khu biệt phủ đẹp lung linh, huyền ảo trong đêm với chú thích: "Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn ‘thần đèn’ giữa lòng TP Thanh Hóa".

Được biết, khu “biệt phủ” này rộng hàng nghìn m2, nằm ngoài đê sông Mã thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Tại đây, có một khu nhà sàn 2 tầng khang trang, bao quanh là hồ cá, tiểu cảnh, sân vườn, hòn non bộ… nhìn như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về công trình nêu trên, PV VietNamNet đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.

Theo một nguồn tin cho biết, khu vực nói trên được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt thuê.

Toàn cảnh "biệt phủ" bên bờ sông Mã.

Cụ thể, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất năm 2013, với diện tích 25.000 m2. Còn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất với diện tích 10.545 m2. Mục đích sử dụng là xây dựng bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng, thời hạn 50 năm.

Cũng nguồn tin trên cho biết, người đại điện pháp luật của hai công ty nói trên không phải do Tuấn “thần đèn” đứng tên.

Công trình có một khu nhà sàn 2 tầng khang trang, bao quanh là hồ cá, tiểu cảnh, sân vườn, hòn non bộ…

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 2/6, Bộ Công an phát đi thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, biệt danh Tuấn "thần đèn").

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, là đại ca giang hồ xứ Thanh, từng bị phạt tù vì nhiều tội danh khác nhau. Tuấn "thần đèn" khét tiếng can dự trong lĩnh vực đấu thầu và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan tới vụ việc trên, ngoài Tuấn “thần đèn”, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác để điều tra các vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA do Tuấn góp vốn.