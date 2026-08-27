Khởi chiếu đúng dịp cận lễ Quốc khánh, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Huỳnh Lập, sau hai năm kể từ thành công của Nhà Gia Tiên. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ gồm NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh… cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác. Tác phẩm nhanh chóng vươn lên thống trị phòng vé Việt với những suất chiếu đầu tiên, chiếm được cảm tình của khán giả nhờ kết hợp khéo léo giữa tình cảm gia đình và tinh thần dân tộc.

Câu chuyện của phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ đóng) - một người trẻ đầy hoài bão, đi tìm câu trả lời cho “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao”. Để khởi nghiệp, Bình tìm gặp ông nội là Thời (NSƯT. Cao Minh đóng) để thuyết phục, nhưng lại khám phá ra những bí mật tâm linh ẩn sau cuộc sống đời thường của ông. Hóa ra, ông là một cựu chiến binh đang ngày đêm đối mặt với hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, và nỗi đau chiến tranh chưa phai.

Qua cách dẫn dắt sáng tạo và khéo léo, Huỳnh Lập đánh dấu bước tiến bộ rõ rệt so với “Nhà gia tiên”. Phim có quy mô sản xuất, mức độ đầu tư lẫn câu chuyện tầm vóc, kết hợp cùng tâm thế chủ động thay đổi cách làm phim của chính nam đạo diễn. Huỳnh Lập bước qua lối hù dọa quen thuộc để tập trung và những điều thân thuộc, gần gũi trong đời sống tâm hồn người Việt. Từ phần hình ảnh trau chuốt, sự thật được hé lộ xoay quanh ký ức về các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, lấy đi nước mắt người xem.

Ngoài những phân đoạn về chiến tranh, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”còn mang thông điệp phát huy lòng yêu nước trong lòng người trẻ. Hành trình đi tìm cách yêu nước chân thành của Trí Bình không khô khan, trái lại được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, trân trọng những hy sinh thầm lặng của ông nội nói riêng và thế hệ cha ông nói chung.

Bổ trợ cho cốt truyện, diễn xuất cũng là điểm sáng lớn trong tác phẩm. NSƯT. Cao Minh thể hiện trọn vẹn hình tượng người lính vào thời bình, trải qua đau thương nhưng vẫn vị tha với con cháu. Trong khi đó, Cody Nam Võ thuyết phục khán giả qua từng ánh mắt, chuyển biến tâm lý từ bốc đồng đến chín chắn ấn tượng.

Mảng âm nhạc cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khơi gợi cảm xúc người xem. Hai ca khúc “Thời thanh xuân” và “Rực rỡ” với giai điệu da diết, tràn đầy cảm hứng được lồng ghép tinh tế, tôn lên tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Khoảnh khắc ông Thời vừa hát vừa nhớ về ký ức xưa cùng đồng đội vừa tuyệt đẹp, vừa xót xa.

“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” là cột mốc mà Huỳnh Lập chính thức lên tay trong vai trò đạo diễn. Tác phẩm có đầy đủ những phút giây giải trí, cũng như trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ. Đây còn là lời nhắc về giá trị của hòa bình, tình thân và nỗ lực duy trì, phát huy tinh thần dân tộc trong thời buổi hiện nay.

“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đang chiếu tại rạp.

Ngọc Minh